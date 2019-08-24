Полузащитник "Уфы" Каталин Карп прокомментировал победу над "Зенитом", передает корреспондент Rusfootball.info.
- Хорошие впечатления, мы все довольны, что наконец-то выиграли у "Зенита". Эта победа для болельщиков, для тренера.
- Скажите о стычке, не страшно было за желтой карточкой идти?
- Нет, потому что я ничего не делал там.
- А что там вообще произошло?
- Это не для прессы.
- Долго команда не выходила из раздевалки. Праздновали?
- Да нет, как всегда после каждой победы собираемся в круг и все.
- Черчесов не заходил?
- Нет-нет.
- В матче с "Оренбургом" не будет перегорания над чемпионом?
- Нет.
- Обыграли двух лидеров дома, не пропустили ни одного мяча, что-то поменялось в игре команды?
- Нет, мы играем агрессивно при своих болельщиках и будем продолжать в том же духе.
Каталин Карп: довольны, что наконец-то выиграли у "Зенита"
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