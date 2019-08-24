Каталин Карп: довольны, что наконец-то выиграли у "Зенита"

Полузащитник "Уфы" Каталин Карп прокомментировал победу над "Зенитом", передает корреспондент Rusfootball.info.



- Хорошие впечатления, мы все довольны, что наконец-то выиграли у "Зенита". Эта победа для болельщиков, для тренера.



- Скажите о стычке, не страшно было за желтой карточкой идти?



- Нет, потому что я ничего не делал там.



- А что там вообще произошло?



- Это не для прессы.



- Долго команда не выходила из раздевалки. Праздновали?



- Да нет, как всегда после каждой победы собираемся в круг и все.



- Черчесов не заходил?



- Нет-нет.



- В матче с "Оренбургом" не будет перегорания над чемпионом?



- Нет.



- Обыграли двух лидеров дома, не пропустили ни одного мяча, что-то поменялось в игре команды?



- Нет, мы играем агрессивно при своих болельщиках и будем продолжать в том же духе.