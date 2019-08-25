Главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо прокомментировал поражение от "Ростова" (1:2) в матче 7-го тура РПЛ.
"Всем было видно, что сегодня преимущество было полностью у "Ростова". Мы позволили создать очень много моментов. Тем не менее, сумели забить, затем был еще один момент, когда могли забивать второй гол, но вместо этого забил "Ростов". Это был ключевой момент. В итоге "Ростов" одержал заслуженную победу.
Учитывая, что "Ростов" очень сильная команда, у них есть очень хорошие игроки. Они играли интенсивно, поддерживали высокий темп, и мы не смогли справиться с этим.
Что касается Подберезкина, надеюсь, что травма не будет очень серьезной. Завтра посмотрим его состояние", — цитирует Докампо пресс-служба клуба.
Эдуардо Докампо: сегодня преимущество было полностью у "Ростова". Они заслуженно выиграли
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