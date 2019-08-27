» » "Спартак" и "Зенит" рассудит Мешков. На матче будет работать система VAR

"Спартак" и "Зенит" рассудит Мешков. На матче будет работать система VAR

Назначены арбитры на матчи 8-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба РФС.

30 августа (пятница)

"Крылья Советов" - "Динамо": судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).

31 августа (суббота)

"Уфа" - "Оренбург": судья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва).

"Рубин" - "Сочи": судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

"Локомотив" - "Ростов": судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); ВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Александр Колобаев (Москва).

"Ахмат" - "Тамбов": судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

1 сентября (воскресенье)

"Урал" - "Краснодар": судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Денис Березнов (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).

"Арсенал" - ЦСКА: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).

"Спартак" - "Зенит": судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); ВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР — Сергей Карасев (Москва); инспектор — Владимир Енютин (Москва).


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Спартак Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"СКА-Хабаровск" подписал контракт с Минори Сато. Это первый японский игрок в истории ФНЛ
"Барселона" и "ПСЖ" не смогли сегодня достичь договоренности по трансферу Неймара 1
"Спартак" и "Зенит" рассудит Мешков. На матче будет работать система VAR 3
Александр Егоров оценил спорный эпизод с неудалением Джикии в матче "Крылья Советов" - "Спартак" 1
Ривалдо: верю, что "Барселона" не позволит Неймару перейти из "ПСЖ" в другой клуб
Форвард сборной Украины может перейти в "Рому"
Неймар сообщил руководству "ПСЖ", что хочет перейти только в "Барселону" 3
Гари Невилл: увольнять Сульшера из "Манчестер Юнайтед" прямо сейчас нельзя
"Краснодар" - "Олимпиакос": команды назвали стартовые составы 12
"Локомотив" объявил о переходе Жоау Мариу 26
Экс-тренер Салаха в "Базеле": Мохамед - нежный убийца
Леонид Калошин: Карасёв - единственный кандидат из россиян для работы на Евро-2020 1
Брат Погба: Полю нравится "Барселона"
Александр Егоров: Москалев и Левников могут вернуться в игру в любой момент, их никто никуда не убирал 1
Сборная Казахстана назвала состав на матчи с Россией и Кипром
Александр Егоров: на одном дыхании прошел матч "Рубин" - "Ростов", Мешков провел просто суперматч 1
Максим Деменко: итоговый успех "Краснодара" в противостоянии с "Олимпиакосом" в ЛЧ будет фантастикой
Килиан Мбаппе обратился к фанатам: спасибо за ваши сообщения, начинаю реабилитацию
Пике и Видаль выиграли в покер почти 500 тысяч евро 1
Игорь Шалимов: в ответном матче ЛЧ "Краснодару" надо выдвигаться на чужую половину поля и прессинговать
Александр Егоров: однозначно стоило назначить пенальти за фол Дивеева на Роши 9
Иван Игнатьев: Сафонов - сильный вратарь, зачем ему переживать из-за ошибок? 5
Василий Уткин: Черчесов очень упрямый, а это первый признак тупости. Или принципиальности. Выбирайте сами 30
РФС: РПЛ не может уволить Егорова, его судьба зависит только от президента РФС
Капитан "Ахмата" - о судействе в РПЛ: постараемся исправить наше положение 1
"Фенербахче" объявил о переходе Рами
Президент Ла Лиги считает, что Месси важнее для чемпионата Испании, чем Неймар или Роналду
Гус Тиль не попал в сборную тура РПЛ по версии InStat 7
Юркас Сейтаридис дал совет "Динамо", как не повторить ошибок 2005-го: не надо разбрасываться деньгами
Арьен Роббен не исключил, что может возобновить карьеру футболиста
Все новости