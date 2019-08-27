"Спартак" и "Зенит" рассудит Мешков. На матче будет работать система VAR

Назначены арбитры на матчи 8-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба РФС.
30 августа (пятница)
"Крылья Советов" - "Динамо": судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).
31 августа (суббота)
"Уфа" - "Оренбург": судья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва).
"Рубин" - "Сочи": судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).
"Локомотив" - "Ростов": судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); ВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Александр Колобаев (Москва).
"Ахмат" - "Тамбов": судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
1 сентября (воскресенье)
"Урал" - "Краснодар": судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Денис Березнов (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).
"Арсенал" - ЦСКА: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).
"Спартак" - "Зенит": судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); ВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР — Сергей Карасев (Москва); инспектор — Владимир Енютин (Москва).
"Спартак" и "Зенит" рассудит Мешков. На матче будет работать система VAR
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