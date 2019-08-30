Как завершится главный матч тура?

Победой "Спартака" Ничьей Победой "Зенита"





Главная битва России и ещё две крутые разборки наверху: превью 8 тура чемпионата России

Перед паузой РПЛ побалует крутыми матчами на неделю вперёд: за противостояние «Спартак» – «Зенит» всё говорит вывеска, также сойдутся их соседи по лидирующей группе и главные преследователи.