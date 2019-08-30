Главная битва России и ещё две крутые разборки наверху: превью 8 тура чемпионата России

Самарцы провели совершенно разные по сценарию матчи с «Локомотивом» и «Спартаком», но итог идентичен: гол на последних минутах и 1:2. Хохлов же во втором туре подряд смог собрать всех новичков на поле и одолел «Тамбов», но в таблице «Динамо» ещё не оторвалось от «Крыльев», с которыми соседствовало в прошлом сезоне.
Несмотря на супербомбардира Соболева, на которого нацелилось и «Динамо», «Крылья» остаются одной из самых уязвимых команд и претендентами на вылет – по составу тот же «Сочи» они точно не превосходят. Бело-голубым нужно срочно перекладываться в верхнюю половину, и Самара для этого является подходящим выездом: команда Божовича, хоть и держит интригу до последнего, дома проиграла всем, кроме ЦСКА.
Придёт ли конец оренбургским бедам?
В паре «Уфа» – «Оренбург» очки нужнее гостям: они по-прежнему на дне, а уфимцы после двух побед чувствуют себя комфортно. Впрочем, у Вадима Евсеева не расслабишься: он держит в страхе не только футболистов (например, в прошлом туре Андрей Козлов за попадания в офсайд был заменён на 25-й минуте), но и журналистов.
А вот Владимиру Федотову самому есть чего бояться: к матчу прошлого тура против «Арсенала» наконец подъехало усиление в лице Черных со Скофлеком, но результат неизменен: у «Оренбурга» по-прежнему ни одной победы.
Так кто из них «Рубин»?
Такой вопрос возникает, глядя на нынешние составы «Рубина» и «Сочи». Джанаев, Кудряшов, Набиуллин, Цаллагов, Нобоа, Полоз почему-то приезжают в Казань в качестве гостей. И багаж их невелик: как у «Оренбурга», ни одной победы. В прошлом туре «Урал» уверенно разобрался с сочинцами.
«Рубин» до конца бился со зрелищным «Ростовом», но принял поражение и пошёл дальше. Идут по турнирной дистанции казанцы неплохо и заслуженно считаются фаворитами. Только вот курс на зрелищность пока не подтверждается результатами: сумма забитых и пропущенных мячей у «Рубина» наименьшая, вполне бердыевская история.
Разборки наверху: часть 1
Скорее всего, уникальная ситуация вверху таблицы не сохранится, ведь 4 из 5 лидирующих с одинаковыми показателями команд играют между собой, как и их главные преследователи.
«Локомотив» принимает удобного для себя соперника: Валерий Карпин в «Ростове» в 5 официальных матчах ни разу не победил команду Сёмина, сыграв вничью только в первом полуфинале кубка. На руку хозяевам и новый стиль соперника: «Ростов» стремится играть от себя, а красно-зелёным только это и нужно.
Любопытно будет взглянуть на новичка «железнодорожников» Жоау Мариу: 14 очков «Локо» набрал очень стабильным составом, в котором теперь произойдут изменения. Но вряд ли это случится до паузы на матчи сборных: скорее всего, португалец начнёт со скамейки.
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Гранды кончились, пора побеждать
«Ахмат» прошёл трудный отрезок сезона с тройкой самых популярных клубов страны и судейскими скандалами. Оно и видно по таблице: грозненцы оказался у зоны стыковых матчей. Домашняя игра против слабейшего по составу клуба РПЛ, да ещё и потерявшего забивного защитника – наилучший вариант для движения вверх.
Придётся Александру Григоряну искать в дубле ещё кого-то, подтягивать, быть может, других клиентов Дмитрия Селюка. Хотя тренер не видит особых игровых проблем: динамовцам, по его словам, «Тамбов» не уступил вообще ни в чём, кроме реализации моментов. Ну да, Кононов про матчи с «Брагой» тоже сказал так.
Останется ли «Краснодар» на вершине?
Парадокс: судя по информационному фону, «Краснодар» сейчас чуть ли не самый проблемный клуб страны, однако именно он, пусть по дополнительным показателям, возглавляет таблицу. И как раз «быкам» сейчас пауза нужнее всего.
Чего ждать от матча с «Уралом» – решительно непонятно. И дело тут даже не в «Краснодаре», а в странных и нестабильных екатеринбуржцах. Это самая зрелищная команда чемпионата: она и забила больше всех вместе с «Ростовом» и «Локомотивом», и пропустила больше, чем кто-либо. Какая полоса настанет у «шмелей» в этот раз: оранжевая или чёрная?
Выскочив из-за спины
Все говорят о лидерстве 5 команд, но «Арсенал» и ЦСКА всего в одном балле позади, так что отделять пятёрку претендентов на еврокубки от этой парочки. «Арсенал» нашёл себя после вылета из Лиги Европы (самое время, спасибо за евроочки!): забивать начали даже Ломовицкий с Луценко. Весной туляки разбили красно-синих с другими героями, но с тем же тренером и принципами игры.
ЦСКА в спешном порядке доукомплектовывается: Гогуа и Комличенко вряд ли помогут «армейцам» в Туле, так что придётся играть теми, кто есть. Впрочем, у «Арсенала» нет мастеров уровня Фернандеса, Влашича и Чалова. Тем более Марио ещё и раззабивался.
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После такого можно и на паузу
РПЛ попрощается с нами на две недели битвой самых популярных команд страны без фаворита. Правда, Олег Кононов пространными рассуждениями о днях восстановления, физиологии, которую не обманешь, намекает на перевес «Зенита». А Кононову не откажешь в понимании футбола, ведь «Брагу» он называл фаворитом противостояния и оказался прав.
Петербуржцы в последних матчах тоже не убеждают: ни одного засчитанного гола в матчах с «Уфой» и «Ахматом», заслуженное поражение в Башкирии. Всё это по ходу традиционно успешного для «Зенита» августа без отвлечения на еврокубки. А на носу Лига чемпионов, которая отнимет много сил и внимания, в отличие от концентрирующегося на чемпионате «Спартака».
Так что статус фаворита в этой паре непонятен ни по дистанции, ни в конкретном матче. Единственное, что ясно – обе команды не в лучшей форме, и матч может получиться слабенькой рекламой нашему чемпионату. Хотя интересных сюжетов здесь хватает всегда: например, хэдлайнеры команд на старте сезона с заглавного фото в прошлом сезоне схлестнулись так, что для Самюэля Жиго это обернулось тяжёлой травмой. Надеюсь, в этой встрече будет всё, кроме них.
Фото: «СЭ», ФК «Локомотив»ФК «Арсенал»