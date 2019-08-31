"Меня очень тепло приняли. Доволен тем, как все начинается. На тренировках мы хорошо пониманием друга друга, одержали несколько ярких побед. Много перелётов? Это был мой рекорд в плане перемещений. Возвращаться домой в три часа ночи непривычно. И это я еще в Лиге Европы не играл и потратил меньше сил: в Туне и Браге только тренировался. У путешествий есть положительные стороны. Мы лучше узнаем друг друга, проводим вместе больше времени.
Стадионы, которые я успел увидеть, просто прекрасны. И трибуны в основном заполнены. Полагаю, этому помог недавний чемпионат мира. Честно говоря, не ожидал, что в России настолько любят футбол. Это приятный сюрприз!", - цитирует Тиля официальный сайт "Спартака".
Гус Тиль: стадионы, которые я успел увидеть в России, просто прекрасны
Полузащитник "Спартака" Гус Тиль поделился впечатлениями от выступления в РПЛ.
фото: официальный сайт ФК "Спартак"
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