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Анатолий Бышовец: у Карпина и "Ростова" хорошие амбиции, поздравляю Валеру

Анатолий Бышовец: у Карпина и "Ростова" хорошие амбиции, поздравляю Валеру Заслуженный тренер СССР, бывший наставник сборной России и «Локомотива» Анатолий Бышовец в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал победу «Ростова» над «железнодорожниками» в восьмом туре чемпионата России (2:1).

- «Ростов» после этой победы возглавил турнирную таблицу. Удивила команда Валерия Карпина своей прытью?

- Мне кажется, что хорошие амбиции у «Ростова» и Валерия Карпина, - отметил Бышовец. - Видно, что у игроков этой команды присутствует нацеленность на максимальный результат. Карпину все-таки удалось создать нужную атмосферу. В команде очень важна единая воля. И в организации игры ему удалось добиться того, к чему стремятся многие тренеры: игровой дисциплины и творческого подхода к делу у игроков. И что очень важно, «Ростов» после потерь в составе, после ухода ряда игроков из команды, смог перестроиться. Я поздравляю Валеру. Важно, что он доверяет, он верит в перспективу игроков. Я имею в виду и Шомуродова, и приобретения других футболистов...

- Голы в ворота «Локомотива» интересными получились. Согласны?

- Мне понравился первый мяч, а во втором, мне кажется, была ошибка обороны. Мне кажется, они взяли на себя функции судьи и дезориентировали тем, что посчитали, что вне игры. Это первое. Проблема красно-зеленых, когда они пропускают мячи, в необходимости раскрываться и изменить своему тактическому стилю, когда команда играет рационально. В этом смысле это благоприятная ситуация для «Ростова», когда быстрый выход из обороны... В целом опять же можно поздравить Карпина.

- Что еще бы отметили в этом матче?

- Я думаю, что по возможностям игроков, наверное, до игры все-таки можно было отдать предпочтение »Локомотиву», Действительно, есть у "железнодорожников" по уровню футболистов преимущество, по индивидуальному мастерству. Но по содержанию игры «Ростов» смотрелся более целеустремленным, чем соперник. И важно, что после открытия счета футболисты не стали играть на его сохранение и не отдали сопернику инициативу. Мне кажется, это было главной причиной победы «Ростова».

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Бышовец Карпин Локомотив Ростов
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