Сердар Азмун — о победе над "Спартаком": эмоции очень положительные. Хорошая игра, хорошая игра в обороне

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун прокомментировал победу над "Спартаком" (1:0) в 8-м туре Премьер-лиги.

Фото: Reuters

"Эмоции очень положительные. Хорошая игра, хорошая игра в обороне. С победой фанатов "Зенита". Но надо выразить уважение "Спартаку" и их болельщикам. "Зенит" в конце прижался к воротам? Это футбол, надо думать головой. Была тяжелая игра, "Спартак" хорошо атаковал, и нам надо было всеми силами обороняться. Пять-десять минут оставалось до конца матча. Это была хорошая тактика, ведь мы в итоге победили", — сказал Азмун в эфире "Матч ТВ".