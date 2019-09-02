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В РПЛ оценили вероятность отстранения Евсеева за слова про "дочерний Газпром" в адрес "Оренбурга"

Президент российской футбольной Премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал заявление главного тренера "Уфы" Вадима Евсеева после матча с "Оренбургом" в 8-м туре РПЛ.

После поражения со счетом 1:2 в игре с "Оренбургом", Евсеев сказал "Мы один "Газпром" обыграли до этого, а второй "Газпром", дочерний, не смогли".

"Надо поднять устав РФС. Мы можем обратиться в комитет по этике, но у нас многие вещи говорятся на эмоциях. Дело в том, что в комитет может также обращаться президент РФС. Пока жесткой реакции я не видел. Кияев свою точку зрения высказал.

Но профессия тренерская очень трудная, эмоциональная. Возможно, Евсеев выступил на эмоциях. Пока от клубов не было просьб рассмотреть это. Себя надо контролировать, ведь при современным средствах вещания надо аккуратно высказываться и с уважением относиться к соперникам. Не хочу никого осуждать. Пока вопрос не поднимался", - цитирует Прядкина Sport24.


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Теги: Евсеев Оренбург Уфа Прядкин
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