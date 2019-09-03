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Хвича Кварацхелия: после перехода в "Рубин" болельщики "Локомотива" писали в директ всякое

Грузинский полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия рассказал о реакции на его уход из московского "Локомотива".
Фото: ФК "Рубин"
"Он пожелал мне удачи и успешного футбольного будущего. Мы хорошо разошлись. Конечно, ему было обидно, что я ухожу. Но я не виноват, что так произошло. Игроки уходят из клубов, это часть футбола. Я с уважением отношусь к "Локомотиву", поэтому не праздновал свой гол в их ворота.

Много ли прилетало гневных сообщение от болельщиков "Локо" в директ? Да, писали всякое. Люди так показывают обиду, кто-то обозлён. Так бывает, я это принял и просто терпел это нападки. Я понимаю, что болельщикам обидно, когда игрок уходит из их любимой команды", — цитирует Кварацхелию "Бизнес online".


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Теги: Рубин Локомотив Кварацхелия
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