Хвича Кварацхелия: после перехода в "Рубин" болельщики "Локомотива" писали в директ всякое

Грузинский полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия рассказал о реакции на его уход из московского "Локомотива".

Фото: ФК "Рубин"

"Он пожелал мне удачи и успешного футбольного будущего. Мы хорошо разошлись. Конечно, ему было обидно, что я ухожу. Но я не виноват, что так произошло. Игроки уходят из клубов, это часть футбола. Я с уважением отношусь к "Локомотиву", поэтому не праздновал свой гол в их ворота.



Много ли прилетало гневных сообщение от болельщиков "Локо" в директ? Да, писали всякое. Люди так показывают обиду, кто-то обозлён. Так бывает, я это принял и просто терпел это нападки. Я понимаю, что болельщикам обидно, когда игрок уходит из их любимой команды", — цитирует Кварацхелию "Бизнес online".