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Президент "Оренбурга": выводы о работе судей нужно делать по окончании сезона, а не после 8 туров

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев высказался о претензии ряда клубов РПЛ к работе главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

"Мне не понравилось только судейство Карасева, когда мы играли с "Зенитом". По всем остальным матчам особенных претензий к судейству нет.

Стоит ли Егорову уходить в отставку? Я не знаю. По-моему, сейчас не лучше и не хуже, чем было в прошлом году.

Я считаю, что выводы можно делать после окончания чемпионата, а после восьми туров это все преждевременно", - цитирует Кияева Sport24.ru.


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Теги: Оренбург
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