Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал травму защитника клуба Ведрана Чорлуки, которую он получил в товарищеском матче железнодорожников против юрмальского "Спартака" (2:0).
Чорлука из-за повреждения в этой встрече был заменен на Даниила Куликова в начале второго тайма.
"Думаю, что у Чорлуки ничего серьезного. До следующего матча еще неделя и, я надеюсь, Ведран сможет принять в нем участие", - цитирует Семина Sport24.ru.
Юрий Семин - о травме Чорлуки: ничего серьезного. Надеюсь, он сыграет в следующем матче
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