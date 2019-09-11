» » Вячеслав Караваев — о первой тренировке в "Зените": был тоннель, был обещанный коронный пендаль от Дзюбы

Вячеслав Караваев — о первой тренировке в "Зените": был тоннель, был обещанный коронный пендаль от Дзюбы

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал о первой тренировке в питерском клубе, а также о тоннеле из игроков, через который проходят все новички.
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
"Был тоннель, был обещанный коронный пендаль от Дзюбы. А так все отлично, все супер. Я пока провел только первую тренировку. Чувствую себя отлично. Надеюсь, что буду помогать команде. "Зенит" — топ-клуб. Для меня это шаг вперед. Это большой вызов для меня. Нельзя опускать руки.

Матч "Зенита" со "Спартаком"? Не видел игру, потому что играл за "Витесс" в тот день. Так что посмотреть не удалось", — передает слова Караваева Sport24.


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Теги: Зенит Караваев Дзюба
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