Вячеслав Караваев — о первой тренировке в "Зените": был тоннель, был обещанный коронный пендаль от Дзюбы

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал о первой тренировке в питерском клубе, а также о тоннеле из игроков, через который проходят все новички.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров