"С Туре было вполне реально. Тогда мы общались с Селюком, он говорил, что согласовал Яя со спортивным директором "Тамбова" Павлом Худяковым, и спрашивал моего мнения. Сначала Туре обсуждался как игрок, потом — как мой помощник. Финансы Яя вообще не интересовали, ну а ты сам представь его в составе "Тамбова" — это же очень круто. Со слов Селюка, Яя отказался приходить в качестве игрока, но я был не против него и в качестве тренера. Это объективная реальность. Но черт знает, почему не получилось.
Худяков меня спросил: "Как ты относишься к кандидатуре Жиркова?" Я офигел: "Ты что, это же просто находка, тем более он тамбовский". Худяков серьезно разговаривал с Жирковым, но Юра был очень нужен Семаку — хотя бы на этот сезон", — приводит слова Григоряна Sports.ru.
Александр Григорян рассказал, как в "Тамбове" могли оказаться Яя Туре и Юрий Жирков
Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян рассказал об обстоятельствах, при которых в команде могли оказаться бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре и защитник "Зенита" Юрий Жирков.
Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru
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