Хердур Магнуссон рассказал, кому посвятил гол в ворота "Тамбова"

Сегодняшняя победа над Тамбовом стала для нас уже третьей подряд! Мы проделали отличную работу, и я счастлив, что забил гол и получил награду "Игрок матча". Я хочу посвятить эту награду нашим замечательным болельщикам, которые сопровождают нас на выездных матчах. Замечательная поддержка в течение всей игры! Спасибо! ?? Third win in a row after this amazing 2-0 win against Tambov. We did the job and I'm absolutely delighted to get in a goal and honoured to pick up the award as man of the match. I want to dedicate the award to our travelling fans. Amazing support throughout the game! ?? ? @dentyrin