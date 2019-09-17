Официальное сообщество Кокорина "ВКонтакте": это кончилось, начинается новый этап карьеры!
Официальное сообщество нападающего "Зенита" Александра Кокорина в социальной сети "ВКонтакте" прокомментировало выход футболиста, его брата Кирилла и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева на свободу.
Фото: Vesti.ru
"Всееее! Ребята на свободе! Вышли с улыбками и хорошим настроением! Это кончилось, начинается новый этап карьеры! Кстати, сегодня у Паши день рождения. Мы от всей души поздравляем его!" — написано в сообщении.
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