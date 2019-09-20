» » Андрей Червиченко: в "Спартаке" постоянно какая-то веселуха происходит

Андрей Червиченко: в "Спартаке" постоянно какая-то веселуха происходит

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Уфы" (0:1) в 10-м туре Премьер-Лиги.
Eurosport
- О матче:

"Уфа" похожа на своего тренера: колючая, неуступчивая, креатива мало, но бойцовских качеств хоть отбавляй. Поэтому эта команда и обыгрывает серьёзных соперников, и моменты создаёт, а будь футболисты команды более креативными - забивали бы ещё больше, только сегодня "Спартаку" могли ещё 2 забить, если бы игроки не жадничали и не неслись с дикими глазами на ворота соперника.

Что же говорить о "Спартаке", то здесь подойдёт боксёрская аналогия: команда находится в состоянии грогги. 3 поражения подряд - это многовато, но что важнее, так это отсутствие игры, понимания что нужно делать... да вообще практически ничего нет. И сегодняшний "Спартак", по моему мнению, хуже того, что был распродан минувшим летом. Игроков покупали по именам, нежели по продуманному плану и под имеющуюся структурную модель.

Тот же Шюррле показал себя как большой мастер в первых матчах, но сейчас то ли ввиду плохой физподготовки, то ли ввиду возраста, то ли ввиду окружающих его партнёров показать ничего не может. А покупки вроде Понсе и Ларссона... (смеётся) это притча во языцех. Шоу, продолжающееся довольно давно и всех вокруг веселящее. Система "купить что-то ненужное, чтобы потом это продать" - это уже становится фирменным стилем "Спартака".

- О недавних словах Леонида Федуна, что "Кононов будет работать как минимум до декабря":

Федун сказал, что увольнять не будет, но Кононов всё делает для увольнения (смеётся). С таким результатом тренер подводит себя к моменту, когда у Федуна не будет просто другого выхода, несмотря на позитивное отношение владельца клуба к наставнику команды. В следующей домашней игре болельщики будут просто рвать и метать, да даже в гостевом матче они регулярно говорили что-то нелицеприятное, как сказал комментатор игры. А перед матчем с "Оренбургом" наверняка фанаты организуют какую-то серьёзную акцию против Кононова.

Команда пикирует, положение нужно спасать. И я думаю, всем понятно, что Кононов с этой ситуацией справиться не сможет. А вообще, в "Спартаке" постоянно какая-то веселуха происходит. СМИ писали, что тренер уже подавал в отставку, но Федун отказался её принимать... и получается, что оба ведут себя очень странно. Первый вместо того, чтобы дожидаться увольнения и выплаты компенсации - идёт и подаёт в отставку. Второй вместо того, чтобы отставку принять и не выплачивать большие деньги тренеру, в отставке отказывает (смеётся). Ну это уже на шапито похоже.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Спартак УФА Червиченко
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(6)

Последние новости

Шамиль Газизов: если "Спартак" захочет пригласить Евсеева, препятствий не будет
Тина Канделаки обвинила РФС в советском подходе к делу Кокорина 3
Павел Мамаев может перейти в "Динамо" 7
Жозе Моуринью пока не готов вернуться к тренерской работе и учит немецкий язык 2
Сергей Кирьяков - о Кокорине: такими игроками не разбрасываются, он еще сможет помочь сборной 7
"Краснодар" объявил о расторжении контракта с Мамаевым 28
Алексей Никитин: Шюррле? А что он сегодня показал? 1
Олег Кононов: готов работать до побед. Неожиданно, что я не смог дать результат в кратчайший срок 27
Емельянов: не очень люблю "Спартак". Там работают люди, которые некоторых раздражают, в том числе и меня 16
Вадим Евсеев ушел с пресс-конференции после вопроса о Вомбергаре 8
Андрей Червиченко: в "Спартаке" постоянно какая-то веселуха происходит 3
Когда Спокуха вызывает тревогу. Оценки матча "Уфа"-"Спартак" 1
Евсеев: обыграли "Зенит": два слова о нас, двести - о "Зените". Обыграли "Спартак" - тоже о нас будет два слова 21
Юрист Зайцев: у "Зенита" прекрасные шансы оспорить решение РФС по Кокорину 1
Кротов не пожалел бывших, Рассказов - своих. Кононов на этом всё? 9
Александр Зотов: попросим РФС дать Кокорину возможность играть во время разбирательства 1
Кокорин опять стал «жертвой закона». РФС не разрешил ему играть за «Зенит» 3
"Спартак" потерпел поражение от "Уфы" 149
Дани Алвес, Неймар и Коутиньо вызваны в сборную Бразилии
Василий Уткин: кажется, впервые в почти годичном кейсе Кокорина произошло нечто действительно законное 1
Эрлинг Холанд, оформивший хет-трик, признан игроком недели в Лиге чемпионов
Николай Валуев: Кокорина и Мамаева наказали по делу 9
Гендиректор "Зенита" прокомментировал решение РФС, отказавшего в регистрации Кокорина 12
Вячеслав Колосков: по закону Кокорина нельзя заявлять, но можно было бы сделать исключение 13
Бывший промоутер ночного клуба: у меня на вечеринках многие футболисты оставили свои карьеры 7
Юрист: "Зенит" может обжаловать решение РФС по Кокорину в CAS, но смысла нет 2
Cергей Семак удалил пост с критикой в адрес РФС 13
Шамиль Газизов: разговаривали с Глушаковым, но условия, которые дал ему "Ахмат", намного интереснее
Будущее Ибрагимовича в MLS решится в конце сезона 1
"Оказывается, Саша опасен и для футбола". Семак сообщил, что РФС отказал "Зениту" заявить Кокорина 61
Все новости