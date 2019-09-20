Андрей Червиченко: в "Спартаке" постоянно какая-то веселуха происходит

Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Уфы" (0:1) в 10-м туре Премьер-Лиги. Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью дляпрокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Уфы" (0:1) в 10-м туре Премьер-Лиги.

Eurosport

- О матче:



"Уфа" похожа на своего тренера: колючая, неуступчивая, креатива мало, но бойцовских качеств хоть отбавляй. Поэтому эта команда и обыгрывает серьёзных соперников, и моменты создаёт, а будь футболисты команды более креативными - забивали бы ещё больше, только сегодня "Спартаку" могли ещё 2 забить, если бы игроки не жадничали и не неслись с дикими глазами на ворота соперника.



Что же говорить о "Спартаке", то здесь подойдёт боксёрская аналогия: команда находится в состоянии грогги. 3 поражения подряд - это многовато, но что важнее, так это отсутствие игры, понимания что нужно делать... да вообще практически ничего нет. И сегодняшний "Спартак", по моему мнению, хуже того, что был распродан минувшим летом. Игроков покупали по именам, нежели по продуманному плану и под имеющуюся структурную модель.



Тот же Шюррле показал себя как большой мастер в первых матчах, но сейчас то ли ввиду плохой физподготовки, то ли ввиду возраста, то ли ввиду окружающих его партнёров показать ничего не может. А покупки вроде Понсе и Ларссона... (смеётся) это притча во языцех. Шоу, продолжающееся довольно давно и всех вокруг веселящее. Система "купить что-то ненужное, чтобы потом это продать" - это уже становится фирменным стилем "Спартака".



- О недавних словах Леонида Федуна, что "Кононов будет работать как минимум до декабря":



Федун сказал, что увольнять не будет, но Кононов всё делает для увольнения (смеётся). С таким результатом тренер подводит себя к моменту, когда у Федуна не будет просто другого выхода, несмотря на позитивное отношение владельца клуба к наставнику команды. В следующей домашней игре болельщики будут просто рвать и метать, да даже в гостевом матче они регулярно говорили что-то нелицеприятное, как сказал комментатор игры. А перед матчем с "Оренбургом" наверняка фанаты организуют какую-то серьёзную акцию против Кононова.



Команда пикирует, положение нужно спасать. И я думаю, всем понятно, что Кононов с этой ситуацией справиться не сможет. А вообще, в "Спартаке" постоянно какая-то веселуха происходит. СМИ писали, что тренер уже подавал в отставку, но Федун отказался её принимать... и получается, что оба ведут себя очень странно. Первый вместо того, чтобы дожидаться увольнения и выплаты компенсации - идёт и подаёт в отставку. Второй вместо того, чтобы отставку принять и не выплачивать большие деньги тренеру, в отставке отказывает (смеётся). Ну это уже на шапито похоже.