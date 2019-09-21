Василий Уткин: подвиг "Уфы" не воспет. Без единого удара в створ ворот "Спартака" – крутая победа, тренерская

Известный блогер Василий Уткин иронично прокомментировал победу "Уфы" над московским "Спартаком" в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).

Фото: РИА Новости

"Вадим Валентинович Евсеев отметил не без обиды, что "Уфа" обыграла "Спартак", но о ней будет все равно сказано два слова, а о "Спартаке" 200.



Что сказать?



С одной стороны, подвиг "Уфы" действительно обидно не воспет, это крутая победа, скорее всего, тренерская – без единого удара в створ ворот соперника. Нужно сказать об этом как минимум пять, а то и шесть слов!



А с другой стороны...



Именно что с другой, с той, где, как говорила моя бабушка, спина теряет свое благородное название, Вадим Евсеев на неделе привлек к себе столько внимания, что "Уфе" хватит до ноября! Так что ситуация под контролем, Валентиныч.



Не расслабляйте булки", – написал Уткин в своем телеграм-канале.