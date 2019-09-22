Сергей Кирьяков - об отставке Хохлова: такова наша тренерская доля

Бывший нападающий "Динамо" и сборной России Сергей Кирьяков в интервью Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "бело-голубых" против "Сочи" (2:3) в 10-м туре Премьер-Лиги.



Фото: ПФК "Арсенал Тула"

- О матче:



Игра разделилась на 2 абсолютно разных тайма. В первом было разочарование, поскольку оба коллектива допускали много ошибок. "Динамо" контролировало мяч, в то время как "Сочи" сделал ставку на контратаки, и в одной из таких случился так называемый lucky punch. Гол получился красивый, спору нет, но если Заболотному дать ещё 10 раз пробить так же с этой же дистанции, он ни разу не попадёт как попал сегодня, как я думаю.



Второй тайм "Динамо" начинало с отставанием в счёте, поэтому было необходимо сразу же играть агрессивно, что и случилось. Москвичи играли очень интенсивно, прессинговали и не давали дышать сопернику, благодаря чему смогли довольно быстро не только сравнять счёт, но и заслуженно выйти вперёд. Однако как только "Динамо" повело, ощущение, будто команда расслабилась и выдохнула, после чего сразу же пропустило второй. "Сочи" проявил характер и доказал, что не просто так этой команде пророчат место в середине таблицы. Гости показали столичной команде, что играть нужно до конца, включая дополнительное время.



- О выступлении команды Александра Точилина:



Сегодня для "Сочи" всё могло сложиться негативно, и тогда мы бы обсуждали команду с серьёзным подбором игроков, которая находится в зоне вылета. Но "Сочи" одержал победу, состав у команды очень серьёзный, почти со всеми топ-клубами страны уже отыграли, поэтому есть все предпосылки к тому, что новичок Премьер-Лиги будет подниматься в таблице всё выше и выше.



- Об игре в "Динамо" Сильвестра Игбуна:



В этой встрече он отметился дублем, после чего, с одной стороны, можно сказать, что "Динамо" решило проблему форварда, о которой говорили всё лето. Но с другой стороны, Игбун не является типичным форвардом, игроком штрафной. Он может опускаться и играть из глубины, может сыграть в подыгрыше и смещаться на фланги. Тем не менее, пока он забивает, вопросов к нему не будет.



- О вероятной отставке Дмитрия Хохлова:



Такова наша тренерская доля. Если проигрываешь или находишься не там где планировалось в таблице - появляются соответствующие слухи. Здесь непросто что-то сказать, на тренера оказывается огромное давление. Хохлову остаётся продолжать делать свою работу и ждать решение руководителей, которые как могут нанять тренера, так его и уволить. Такова тренерская должность.