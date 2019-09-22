Голкипер "Динамо" Игорь Лещук прокомментировал домашнее поражение от "Сочи" в матче 10-го тура РПЛ.
"Тут вина всех. Можно обвинить конкретного игрока и тренера, но виноваты все. Нельзя кого-то отдельного винить, вся команда виновата. Я бы хотел продолжать работа с Дмитрием Хохловым. Я давно работаю с тренерским штабом и по дублю. Хочется продолжать работу.
Здесь дело не в том, кто тренер, здесь каждый должен выходить и биться на поле и отдаваться максимум на поле. Разговор с болельщиками? Кирилл Панченко сказал болельщикам, чтоб они приехали, и мы все поговорили. Но будет ли это полезно или нет, потому что каждый сам понимает ситуацию… Я думаю, что мы сами сейчас в раздевалке поговорим и попытаемся понять, почему не получается у нас.
Болельщики настроены негативно. Заряд "И так сойдет" от наших болельщиков — это неприятно. Все, что они кричали, было неприятно, поэтому в перерыве я подошел к болельщикам и попросил, чтобы они до последней минуты поддерживали команду. Если еще и болельщики во время игры, учитывая ситуацию, будут нагнетать, то к хорошему это не приведет. Попросил высказать недовольства после игры, а во время матча максимально нас поддерживать", - цитирует Лещука Sport24.ru.
Игорь Лещук: попросил фанатов высказать недовольства после игры, а во время матча нас поддерживать
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