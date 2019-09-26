Константин Кучаев: удивился вызову в молодежную сборную России. Собирался ехать в Рязань
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал вызов в молодежную сборную России для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года с Польшей и Эстонией.
Фото: ПФК ЦСКА
"Если честно, удивился вызову в сборную. Я провел немного игр и не рассчитывал ехать в сборную. Собирался отправиться в Рязань, все распланировал. Слышал, что хотят вызвать, но все равно не верил. Оказалось, что правда", - цитирует Кучаева РФС.
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