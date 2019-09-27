"Зенит" отправил Халку чемпионскую футболку с автографами игроков Бывший игрок "Зенита" Халк получил в подарок от петербургского клуба золотую футболку, посвященную победе команды в прошлом розыгрыше РПЛ. Посылка дошла ? pic.twitter.com/rF3tBG6EQt— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 27, 2019 На футболке расписались нынешние футболисты "Зенита". Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» Сегодня, 13:02 Опубликовал: Евгений Михайлов Теги: Зенит Халк Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5