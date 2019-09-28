Игра состоится сегодня, 28 сентября, на стадионе "РЖД Арена" в Москве. Начало — в 19:00 мск.
"Матч будет хороший, веселый, интересный. Встречаются две хорошие команды, которые и в Европе играют хорошо, и в нашем чемпионате достаточно уверенно идут. Скорее всего, преимущество в этом матче, как обычно бывает, на стороне команды, которая играет у себя дома. Но, тем не менее, "Зенит" тоже неплохо выглядит в гостях, тому подтверждение матч с "Лионом". Питерская команда достаточно сбалансированная, хорошо выглядит как в атаке, так и в обороне. Матч будет интересный, 0:0 точно не будет, потому что обе команды умеют забивать. И у "Локомотива", и у "Зенита" есть лидеры в атаке, поэтому ожидаю результативную игру, но надеюсь на ничейный итог.
Конечно, определенные проблемы из-за отсутствия Миранчука будут, так как он игрок основного состава. Конечно, если бы он играл, было бы помощнее. Для обеих команд победа важна — это естественно, но для остальных команд лучше будет, если будет ничья. Посмотрим", — сказал Панов в беседе с Sport24.
Александр Панов: счета 0:0 в матче "Локомотив" — "Зенит" точно не будет
Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором команда из Санкт-Петербурга сыграет в Москве с "Локомотивом".
Фото: facebook.com / Панов Александр
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