Александр Панов: счета 0:0 в матче "Локомотив" — "Зенит" точно не будет

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором команда из Санкт-Петербурга сыграет в Москве с "Локомотивом".

Фото: facebook.com / Панов Александр