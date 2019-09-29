Президент "Оренбурга" Владимир Кияев заявил, что клуб не готов отпустить главного тренера Владимира Федотова в "Спартака" в случае поступления предложения от красно-белых.
"Спартак" проиграл "Оренбургу" на своем поле со счетом 1:2 в матче 11-го тура РПЛ. После игры руководство красно-белых приняло отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
"Мы не готовы отпустить Владимира Федотова. У него есть действующий контракт, он очень важен для команды", - цитирует Кияева ТАСС.
Президент "Оренбурга": не готовы отпустить Федотова в "Спартак"
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