Нашли крайнего. «Спартак» уволил Кононова, но вряд ли это решит более глубинные проблемы

Мучения Олега Кононова в «Спартаке» закончились. После четвёртого поражения подряд в РПЛ Кононов подал в отставку, которую приняло руководство клуба. Rusfootball разбирается и ищет виноватых.

Фото - UEFA

Леонид Федун. Или Олег Кононов. Тут на выбор. pic.twitter.com/6mGe8BkTr0 — Mudila Neposlushna (@bukhantsev) September 23, 2019

Сразу оговоримся, «Спартак» действительно был ужасен в последних матчах, вылет из Лиги Европы, невзрачная игра в Набережных Челнах, лучший бомбардир – Самуэль Жиго’О. Всё это — симптомы тяжёлой болезни команды. Безусловно, исходя из результатов и игры, «Спартак» имел все основания, чтобы отправить Кононова в отставку. Но на деле увольнение главного тренера стало лишь попыткой найти козла отпущения, на которого можно свалить все промахи и системные просчёты.«Спартак» решил затеять настоящую перестройку, капитальный ремонт, при котором клуб обновил состав фактически наполовину. Это – вполне разумное и важное решение, учитывая, что действительно герои вчерашних дней уже изжили свой ресурс. Вряд ли в старой формации «Спартак» мог бы претендовать на место выше третьего – четвёртого. Но здесь есть одно но: перестройка фактически была затеяна уже по ходу сезона.Зе Луиш, Луис Адриано, Фернандо, Софьян Ханни, Александр Ташаев, Георгий Мелкадзе, Александр Ломовицкий. Все они прошли предсезонную подготовку в «Спартаке», участвовали в подготовке играть по той или иной схеме, отрабатывали варианты прессинга, выхода из обороны в атаку и так далее. Но затем «Спартак» избавляется от целой группы игроков и набирает себе сразу шесть рекрутов плюс Зелимхана Бакаева, возвращающегося в команду. При этом более половины новичков пропускают предсезонку.На самом деле, во время предсезонки закладывается как минимум половина того, что будет происходить во время сезона. Не зря тренеров принято оценивать по работе в течение полного цикла, когда они могут провести работу на сборах. Да, у Кононова была своя предсезонка, но участвовали в ней совершенно не те люди, которые сейчас являются костяком «Спартака». Есть ли в этом вина Кононова? Наверняка. Но не виноваты ли те, кто отвечал за селекцию и комплектование команды? Почему перестройка была затеяна фактически по ходу сезона, когда нужно набирать очки, а не наигрывать связи?В аналогичной ситуации оказались «Динамо» и «Сочи». Оба клуба лихорадит, в обеих командах тренеры находятся под угрозой увольнения. По именам «Динамо» должно бороться за финиш в топ-5, вместо этого москвичи бьются за каждое очко, которое даётся с трудом. В похожей ситуации оказался и «Спартак». И вряд ли всю вину можно возложить на Кононова, в таких условиях работать бы не смог никто.Посмотрите на наставника «Интера» Антонио Конте. Последним штрихом в его новой команде должен был стать Ромелу Лукаку. Конте негодовал, что переговоры с «Манчестер Юнайтед» идут так долго, он фактически в открытую критиковал руководство «Интера» и, по слухам, даже грозился уйти в отставку. Наверное, Кононову стоило быть более решительным, но кто пойдёт на конфронтацию и захочет лишиться работы, а вместе с ней и главного шанса в жизни?Нет, команду нельзя построить по ходу сезона, после такой селекционной работы было очевидно, что у «Спартака» будут ОГРОМНЫЕ трудности. И происходящее в нынешнем сезоне лишь это подтверждает. Никакого сюрприза и разочарования здесь нет, «Спартак» уже перед началом сезона находился, выражаясь терминологией Формулы-1, на последних позициях стартовой решётки. Если бы всё сложилось, можно было бы нагнать и бороться, но не повезло. Где-то москвичи не использовали свои шансы, где-то не хватило сил. А после того, как пошли неудачи, сыграл и психологический фактор.Мерзкое поведение горе-фанатов «Спартака» вызывает настоящее отвращение. Особенно это касается последних выходок болельщиков, которые сперва начали копаться в личной жизни Кононова, комментируя семейную жизнь его сына, а затем во время матча с «Оренбургом» распевали матерные кричалки, предлагая тренеру пойти на #@!.Нет, эти люди не думают об интересах своего клуба, они не думают о том, как себя чувствует в такие минуты тренер и футболисты. Более того, таким фанатам совершенно не важен футбол, они его не любят, они любят себя в футболе. Такие фанаты хотят быть частью футбола, хотят всячески показывать свою значимость, демонстрируя свою крутость. Детские комплексы не дают покоя болельщикам, не умеющим себя вести по-человечески.Сегодня их злит Кононов, вчера на его месте были Черчесов и Карпин, о возвращении которых теперь мечтают многие фанаты красно-белых. Но скажите, какой уважающий себя специалист захочет идти в команду с такой атмосферой? Сравните это с «Краснодаром», который тоже переживает непростые времена в текущем сезоне. В Краснодаре поддерживают своих игроков и тренера, а не поливают их, смешивая с дерьмом. А то, что делают фанаты «Спартака», можно назвать одним словом – саботаж. Нет, конечно, никто не хочет зала своей команде, но, как уже говорилось выше, таким людям важно чувствовать свою значимость. К сожалению, владелец «Спартака» Леонид Федун вновь показал своё желание пойти навстречу фанатам. Когда они устроили настоящую травлю главного тренера, руководство «Спартака» фактически не стало заступаться за наставника. Не было жёстких заявлений, требований прекратить травлю, лишь дежурные фразы о поддержке и доверии.В то же время, безусловно, нельзя снимать и ответственность с самого Кононова. Он стал заложником собственных слов про спартаковскую игру, бесковский футбол и так далее. К сожалению, речи – не самая сильная сторона Кононова. Вместо того, чтобы продолжать работать, не пытаясь говорить то, что все вокруг хотели услышать, уже бывший главный тренер «Спартака» слишком пытался понравиться фанатам, которые в итоге его и «съели».Но теперь главный вопрос в том, кто может сменить Кононова. Прямо сейчас таких кандидатур нет. И, что самое главное, кто бы ни пришёл в клуб прямо сейчас, вряд ли что-то изменится. «Спартак» потерял очередной сезон, об этом можно говорить уже после 1/3 пути.