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Сергей Юран — о Кононове в "Спартаке": тренер должен управлять командой, а не наоборот

Бывший футболист и тренер "Спартака" Сергей Юран поделился мнением о неудачной работе в московском клубе экс-наставника красно-белых Олега Кононова.
Фото: Getty Images
"Причины неудачи Кононова в "Спартаке"? Не команда должна управлять тренером, а тренер командой. Я всегда говорил и буду говорить, тренер должен определять, кого из футболистов покупать. В Европе тренер принимает решение и с тренера потом спрашивают потому, что тренер играл в футбол, он видит и чувствует, под какую философию брать игрока. У нас, к сожалению, всё наоборот", — сказал Юран в беседе с "Чемпионатом".


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Теги: Юран Кононов Спартак Москва
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