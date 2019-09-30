Сергей Юран — о Кононове в "Спартаке": тренер должен управлять командой, а не наоборот
Бывший футболист и тренер "Спартака" Сергей Юран поделился мнением о неудачной работе в московском клубе экс-наставника красно-белых Олега Кононова.
Фото: Getty Images
"Причины неудачи Кононова в "Спартаке"? Не команда должна управлять тренером, а тренер командой. Я всегда говорил и буду говорить, тренер должен определять, кого из футболистов покупать. В Европе тренер принимает решение и с тренера потом спрашивают потому, что тренер играл в футбол, он видит и чувствует, под какую философию брать игрока. У нас, к сожалению, всё наоборот", — сказал Юран в беседе с "Чемпионатом".
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»