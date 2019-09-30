Сергей Юран — о Кононове в "Спартаке": тренер должен управлять командой, а не наоборот

Бывший футболист и тренер "Спартака" Сергей Юран поделился мнением о неудачной работе в московском клубе экс-наставника красно-белых Олега Кононова.

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