Андрей Созин: если "Спартак" хочет стать чемпионом, им нужна связка Гинер — Бабаев

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал увольнение Олега Кононова с поста главного тренера "Спартака". Специалист был уволен после четвёртого поражения москвичей подряд в РПЛ.

Фото: "Чемпионат"