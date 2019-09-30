Андрей Созин: если "Спартак" хочет стать чемпионом, им нужна связка Гинер — Бабаев

"Видел Гатуззо на двух матчах чемпионата России, слышал, что он приехал просто посмотреть на нашу дождливую Москву: сходить на футбол, посетить рестораны, Кремль и Вечный огонь. Не уверен, что столь значимый и востребованный футбольный тренер просто так решил провести свободное время в компании известных российских футбольных агентов. Ради чего? Ради любви к России и к Москве? Не удивлюсь, если мы услышим о продолжении его карьеры в российском чемпионате. Случайностей не бывает.
Что касается Кононова, то он, безусловно, в чём-то виноват. Может, в подходе к тренировочной работе, может, в чем-то ещё, но команда играет невнятно. Возникает вопрос: он в этом один виноват? Почему никто не спрашивает с футболистов за их слабую и безвольную игру? Почему продолжается эта старая песня с лайками под постами? Новые игроки, кажется, не подходили к структуре Кононова, возможно, были ему навязаны. Виноват не только Кононов, спускать на него всех собак – это не профессионально.
Вместо Кононова напрашивается только один человек – Черчесов, но он занят. Что касается иностранца, то тренера, который придёт и спасёт всё за несколько дней, сегодня нет ни среди иностранцев, ни среди наших. Нужно расчищать авгиевы конюшни, но кто пойдёт в команду, где нет ничего своего? Да и вряд ли руководство "Спартака" и "Динамо" захочет что-то менять в составе команд прямо сейчас. На это уже нет времени, и трансфертное окно закрыто.
Я думаю, "Спартак" примет человека, про которого сейчас никто не говорит.
Это будет временщик, возможно, Тихонов или кто-то из этой компании. Я, конечно, не навязываю своё мнение, но есть футбольные персонажи, которые остаются как бы за скобками, они не выпячивают себя, но являются профессионалами высокого класса в своём деле. Я сейчас кого-то удивлю, но думаю, что Олег Яровинский или Николай Ларин смогли бы сделать конкурентоспособными как "Спартак", так и "Динамо".
Не удивлюсь, если всплывёт фамилия Слуцкого. Для него и "Спартак", и "Динамо" — красивая история и новый вызов. Но немного фантасмагории — "Спартаку" нужен тренер в связке с гендиректором. Я бы посоветовал им связку Гинер — Бабаев, если они хотят стать чемпионами. Ещё раз повторяюсь, это утопия, но это в идеале", — сказал Созин в беседе с "Чемпионатом".
Андрей Созин: если "Спартак" хочет стать чемпионом, им нужна связка Гинер — Бабаев
Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал увольнение Олега Кононова с поста главного тренера "Спартака". Специалист был уволен после четвёртого поражения москвичей подряд в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»