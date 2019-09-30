Павел Мамаев рассказал, почему стал меньше разговаривать после выхода из тюрьмы

Футболист "Ростова" Павел Мамаев в интервью своей жене Алане рассказал о том, какие уроки вынес из опыта пребывания в колонии.



Фото: ТАСС

"Нет, нас не били. Ни нас, ни кого-либо другого. Рассказывают про разные лагеря, но я своими глазами избиений не видел.Правда ли, что в тюрьме нельзя говорить за других людей? Наоборот: если что-то знаешь, это нужно озвучить. Но понимать, что можешь подтвердить эту информацию.Когда зашел в квартиру, было тяжелое осознание: я даже не могу представить, что испытывают люди с большими сроками. Мы-то пробыли там 11,5 месяца — и то вышли: "Хм, у меня телефон в руке? Распорядка нет?!" Я сегодня проснулся в 6 утра, как на построение. Какая-то подкожная дрожь была.Стал мало говорить? Потому что там не надо много говорить", — рассказал Мамаев.