Пианист Мацуев - о назначении Черчесова в "Спартак": его второе пришествие будет знакомым

Российский пианист-виртуоз, Народный артист РФ и болельщик "Спартака" Денис Мацуев поделился мнением об отставке Кононова, назначении Черчесова и будущих перспективах команды.



Фото: "Спорт день за днем"