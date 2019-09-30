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Пианист Мацуев - о назначении Черчесова в "Спартак": его второе пришествие будет знакомым

Российский пианист-виртуоз, Народный артист РФ и болельщик "Спартака" Денис Мацуев поделился мнением об отставке Кононова, назначении Черчесова и будущих перспективах команды.
Фото: "Спорт день за днем"
"Я отношусь к тем болельщикам, которые поддерживают свою команду в любой момент. Я всегда об этом говорил, что настоящий болельщик проявляется не в годы триумфа, а когда команде плохо. В последнее время, к сожалению, моему клубу плохо. Мы должны пройти этот период. Ведь мы все прекрасно понимаем, что у нас строится новая команда. У нас сейчас непростое время, хотя, кто бы мог подумать, еще месяц назад все было замечательно. Мы выиграли ЦСКА и прошли первый отборочный тур в Лиге Европы, но потом как будто нас кто-то сглазил, и все пропало.

После поражения от клубов, мягко говоря, не грандов чемпионата, отставка была прогнозируема. Домашнее поражение от "Оренбурга" была последней каплей в чаше терпения. Я всегда говорил, что выбор тренера — это очень важное и мудрое решение. Нужно, чтобы тренер подходил под "Спартак", был не только сильным и результативным в предыдущих командах, но и именно имел способность адаптироваться в нашем клубе. К сожалению, у Олега Кононова это не получилось. Хотя он заявлял, что пытался строить команду со спартаковским стилем и игрой, но не вышло. Это надо констатировать.

На мой взгляд, Станислав Саламович Черчесов готов и давно уже ждет этого предложения. Но мы все прекрасно понимаем, что до Евро-2020 это невозможно. Совмещение постов никогда никому не шло на пользу. Пожалуй, кроме Лобановского в советское время, но у него в сборной СССР практически играла вся команда киевского "Динамо". Если с Черчесовым все серьезно, то надо сейчас найти такого специалиста, который согласится возглавить "Спартак" до лета, скажем так. Вряд ли именитый тренер решится на такое. Надо принять очень мудрое решение. На мой взгляд, это должен быть наш отечественный специалист. Я не буду называть имена, а только пожелаю Леониду Арнольдовичу Федуну пройти этот период безболезненно. Я его очень уважаю и лично знаю, он вкладывает не только деньги, но и душу в наш родной клуб. Я представляю, насколько нервная атмосфера в команде. Мы держим кулаки!

Если Черчесов — это не просто слух, то я считаю, что его второе пришествие в качестве главного тренера спустя много лет будет знаковым. Я верю в него, как тогда верил, когда Станислава Саламовича назначали в сборную. Мы знакомы, мы дружим, я этого не скрываю. У него огромный тренерский потенциал, я уверен, что его приход в "Спартак" после Евро-2020 будет таким же триумфальным, как и за сборную России.

Мы, спартаковцы, не знаем слова "доигрывать". Любой болельщик "Спартака", в независимости на каком месте находится команда, ждет яркой игры. Конечно, клуб имеет перспективу, но все равно нужны приобретения и правильная тренерская мысль. Ничего доигрываться не будет! Я уверен, что из каждого матча нужно высасывать максимум возможного, сплотиться, сосредоточиться, упорно тренироваться и вкалывать как проклятые, в хорошем смысле. Я уверен, что результат придет!", - цитирует Мацуева Sport24.ru.


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Теги: Мацуев Черчесов Сборная России Спартак
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