"Михалыч, мы с тобой. Собака лает - караван идет", - гласит текст на баннере.
Напомним, ранее Людмила Дюкова, жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова, на своей странице в Инстаграме раскритиковала Гончаренко после поражения ЦСКА от "Эспаньола" (0:2) в матче группового турнира Лиги Европы.
"Михалыч", мы с тобой. Собака лает - караван идет". Фанаты ЦСКА поддержали Гончаренко (фото)
Болельщики ЦСКА перед началом матче 12-го тура чемпионата России с "Ростовом" развернули на трибуне баннер в поддержку главного тренера команды Виктора Гончаренко, передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»