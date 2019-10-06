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Владимир Пономарев: не ожидал я от ЦСКА такого, особенно после поражения от "Эспаньола"

Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Ростова" (0:3) в 12-м туре Премьер-Лиги.
Фото: cskanews.ru
- Об игре:

Не ожидал я от ЦСКА такого, особенно после поражения от "Эспаньола" (0:2). Думал, будут заведены, будут сделаны выводы, но нет - опять катают мяч в центре, а потом назад центральному защитнику... Почему команда не играет остро? Это безобразие! Пока ЦСКА разыгрывает мяч, защитники соперника успевают вернуться в оборону почти всем составом. При позиционных атаках ЦСКА все футболисты, способные завершить эту самую атаку, находятся спиной к воротам оппонента, а это самая выгодная ситуация для любого соперника. А так, выходит, что соперник всех разобрал и всё, шансов вскрыть оборону становится в разы меньше.

В обороне тоже бардак. По мячу никто не играет, только держат своих соперников, страховки никакой нет! Кто их так учит играть? Или они сами не понимают, что нужно играть по мячу? "Армейская" оборона у меня вызывает просто шок! Постоянные ошибки, Гогуа крайне ненадёжный. Сколько выходов один на один... ужас! Бедный Акинфеев мучается в воротах. Ну кто позволяет сопернику 2-3 раза за матч выйти с голкипером один на один? Где центральные защитники? Где гуляет Марио?

Есть такой термин "игровая дисциплина", подразумевающий, что каждый должен играть на своём месте. Но у ЦСКА каждый играет сам за себя и как попало, и это вызывает вопросы к футболистам. Тренерский штаб наверняка ведь даёт установку, объясняет как играть, но на поле мы этого не видим. Если тот же Фернандес не возвращается из атаки в оборону - сделайте его атакующим футболистом, а в обороне пусть играет тот, кто будет заниматься своей непосредственной работой.

- О предстоящем перерыве на матчи сборных:

Это поможет ЦСКА только в том случае, если находящиеся в лазарете игроки успеют восстановиться и набрать форму. Щенников и Набабкин сейчас ЦСКА бы помогли, такого бардака в защите бы наверняка не было бы при них. Опыта в этой зоне команде не хватает, играют молодые пацаны и Гогуа из низшей лиги.

- О перспективах "Ростова":

Не думаю, что эта команда надолго задержится на первой строчке турнирной таблицы. Но у Карпина неплохая команда, однако сегодня лично я ждал от неё большего. Например, от Ионова, который является игроком сборной, но сегодня абсолютно не бежал, не предлагал себя... и вот он вызван в сборную в очередной раз.


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Теги: Пономарев ЦСКА Ростов
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