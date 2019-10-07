Егоров: клубы не имеют к нам никакого отношения. Мой руководитель - президент РФС

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал недовольство клубов его деятельностью на занимаемом посту и работой арбитров.



Фото: ТАСС