Ранее представители команд РПЛ неоднократно высказывали претензии к Егорову за многочисленные ошибки судей в матчах чемпионата России, а также призывали его уйти в отставку.
"Клубы не имеют к нам никакого отношения. Мой руководитель — президент РФС Александр Валерьевич Дюков", - цитирует Егорова Sport24.ru.
Егоров: клубы не имеют к нам никакого отношения. Мой руководитель - президент РФС
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал недовольство клубов его деятельностью на занимаемом посту и работой арбитров.
Фото: ТАСС
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