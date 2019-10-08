Бывший футболист "Динамо" Сергей Кирьяков поделился мыслями о возможном приглашении в клуб экс-наставника "Шахтёра" и "Зенита" Мирчи Луческу.
"Давайте не заниматься клоунадой. Человеку, который в последнее время работает не очень удачно, уже 74 года. На мой взгляд, это скорее утка. Но если со стороны руководства "Динамо" были какие-то действия в этом направлении, то это вызывает ещё большее недоумение. Чего ждать от возрастного тренера? Вот он приедет и что сможет сделать? Непонятно.
Слова агента? Я всё равно слабо верю в эту информацию. Может быть, это пиар-ход со стороны того же агента, чтобы Луческу был упомянут в связи с тем или иным клубом. Сейчас много вбросов, преследующих конкретные цели. Думаю, что руководство "Динамо" взяло паузу и в ближайшее время будет решать, что делать в этом направлении", — цитирует Кирьякова Sportbox.
Кирьяков: Луческу в "Динамо"? Давайте не заниматься клоунадой
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