Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал о своей любви к "Зениту" и первом опыте просмотра баскетбола вживую.
Шнуров посетил матч баскетбольного "Зенита" в Евролиге против "Барселоны".
"Зенит" был на нашем концерте в Германии. Теперь ответный реверанс. Мне сегодня понравилось. Я крайне удивлен, что полные трибуны, и атмосфера приближается к настоящему американскому баскетболу.
Почему я не в футболке зенитовских цветов? Не знаю. "Зенит" у меня в душе. И носки у меня не красные. Вы дальтоники! Я никогда не стану болельщиком "Спартака", — цитирует Шнурова "Спорт день за днем".
Шнуров: "Зенит" у меня в душе, никогда не стану болельщиком "Спартака"
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