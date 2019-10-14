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Онопко объяснил, почему не начинает сольную тренерскую карьеру

Бывший капитан сборной России, а в настоящее время ассистент главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко объяснил, почему не начинает сольную тренерскую карьеру. 14 октября Онопко исполнилось 50 лет.

"Меня спрашивают, когда я стану главным тренером. Есть моменты в жизни, которые для меня сейчас важнее. Радоваться солнцу, лесу, морю, хорошему благосостоянию и спокойной жизни семьи и родителей. Надо самому жить и приносить пользу футбольному клубу ЦСКА", — цитирует Онопко "Матч ТВ".


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Теги: Онопко ЦСКА
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