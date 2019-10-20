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Федотов: главный арбитр сказал мне, чтобы я лично пошел разбираться с Божовичем

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов на послематчевой пресс-конференции прокомментировал эпизод со своим удалением в концовке встречи 13-го тура Премьер-лиги с "Крыльями Советов".

"Очень хороший и динамичный поединок, который, я думаю, доставил удовольствие зрителям, особенно болельщикам "Крыльев Советов". Они победили, хотя мы неплохо выглядели и создали кучу голевых моментов. К сожалению, мы их не реализовали. По остальному даже не хочется говорить.

Все видели… Трибуны четко чувствуют, что происходило в очередной раз с товарищем Казарцевым. Пусть за это отвечают компетентные органы. Конечно, это все здорово, но кому такой футбол нужен? Не знаю…

Еще хотелось бы вопросик задать по моему удалению. На меня напали, и я получил красную карточку. Прекрасно, здорово. Мне сказали: "Иди разбирайся с Божовичем сам лично". Великолепно. Это слова главного судьи", - цитирует Федотова Sport24.ru.


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Теги: Федотов Божович Оренбург Крылья Советов
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