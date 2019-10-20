В воскресенье тренер и игроки "Спартака" возложили цветы к мемориалу памяти погибшим болельщикам в "Лужниках".
На мероприятии присутствовал и генеральный директор клуба Томас Цорн.
"Есть в истории "Спартака" радостные моменты, а есть трагические. 20 октября 1982 года после матча с "Хаарлемом" произошла страшная давка. По официальной статистике домой не вернулось 66 красно-белых болельщиков. О таких моментах нельзя забывать, их надо помнить. Светлая память погибшим", - цитирует Цорна Sport24.
Цорн - о трагедии в "Лужниках": о таких моментах нельзя забывать
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