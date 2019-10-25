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Русская девушка-агент рассказала, как занималась трансфером Тиля в "Спартак"

Российский футбольный агент Полина Лельчук рассказала о трансфере полузащитника Гуса Тиля из "АЗ Алкмар" в "Спартак", в котором она принимала непосредственное участие.

"Работа велась с мая. По России переговоры с клубами вела я. Они проходили с моей подачи и по моей инициативе. Партнеры знали обо всех подводных камнях, были в курсе всех переговорных процессов, договоренностей, стратегии. Дело тут не только в том, чтобы взять и предложить всем клубам разом игрока. Нужно зарекомендовать его на рынке, создать определенный имидж, вызвать интерес с нескольких сторон, чтобы о нем реально заговорили.

Чем Тиль заинтересовал "Спартак"? Голландия стала модной страной для России. И на этих футболистов стали больше обращать внимание. У Гуса идеальная физическая форма. Он — атакующий полузащитник, который настрелял такое количество голов, что и нападающие столько не всегда забивают. Он очень эффективный. Голландская школа и понимание игры на высоком уровне. Все понимают: если он выстрелит здесь, то и двери в топ-5 европейских чемпионатов откроются шире для него.

Нет ли опасений, что из-за повышения зарплаты у него может пропасть мотивация? Мои голландские партнеры правильно работают с игроками, они достаточно давно этим занимаются. Вкладывают правильные вещи в голову своим футболистам. Зарплата большая, значит, однозначно поеду куда угодно — такого нет. Они ему объясняют, зачем определенные шаги нужно сделать сейчас. Зарплата рассматривается далеко не в первую очередь.

Были ли у меня еще сделки «Спартаку»? Нет. Тиль — самый грандиозный трансфер? Не люблю такие пышные эпитеты. Могу сказать, что я рада, что состоялся трансфер Гуса Тиля в «Спартак». Проводилась такая долгая работа, которая закончилась и для моих партнеров, и для меня хорошо", - цитирует Лельчук "Чемпионат".


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Теги: Тиль Спартак
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