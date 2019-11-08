"Ахмат" сыграл вничью с "Уралом"

В матче 16-го тура чемпионата России "Ахмат" сыграл вничью с "Уралом" со счетом 0:0.



Чемпионат России



16 тур



"Ахмат": Городов, Гиголаев, Семенов, Мусалов, Анхель, Глушаков, Роши, Швец, Исмаэл, Михалак (Харин, 59), Понсе (Мбенг, 71).



Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Иванов, Х. Кадыров, Гащенков, Харин, Шиманьски, Митришев, А. Кадыров, Мбенг.



"Урал": Годзюр, Меркулов, Ароян, Поляков, Кулаков, Егорычев (Погребняк, 85), Августиняк, Эль-Кабир, Бикфалви (Кухарчик, 62), Ильин, Панюков (Бумаль, 70).



Запасные: Баклов, Шанбиев, Мамин, Бумаль, Бавин, Кухарчик, Насыров, Фидлер, Шаболин, Магомадов, Погребняк.



Предупреждения: Гиголаев, 47, Швец, 61