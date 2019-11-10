Нападающий "Тамбова" Владимир Обухов прокомментировал результат матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (2:1).
"У "Ростова" выиграли за счёт терпения. В первом тайме они нас задавили, ничего не давали делать. Но в перерыве мы поговорили о том, что "Ростов" уже вёл — 2:0 с "Краснодаром" и упустил победу. То же самое у них было и с нами в первом круге. Поэтому мы предполагали, что во втором тайме они провалятся психологически. Нам помог быстрый гол в начале второго тайма, появилась уверенность, что можем выиграть матч. В итоге забили второй, а потом уже охраняли счёт. Сейчас "Тамбов" себя хорошо ощущает, победы принесли нам уверенность. Всё стало более раскрепощённо, никто не заморачивается. Просто играем в футбол. Есть цель — остаться в РПЛ, каждый игрок команды этого хочет, поэтому нас не надо дополнительно мотивировать", - цитирует Обухова "Чемпионат".
Обухов: предполагали, что "Ростов" во втором тайме психологически провалится
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