Полузащитник "Ростова" Данил Глебов прокомментировал последние выступления ростовской команды.
В трех последних матчах "Ростов" дважды проиграл ("Спартаку" в Кубке России и "Тамбову" в РПЛ), а также сыграл вничью (с "Краснодаром").
"Против "Спартака" сыграли те, кто получал меньше практики в Премьер-лиге, но это не полурезервный состав. Мы все тренируемся на равных. И матч в Краснодаре нельзя назвать неудачным. "Ростов" почти победил в гостях претендента на медали, немного потеряв концентрацию в компенсированное время. И "Тамбову" не должны были проигрывать. Сами упустили хорошие шансы при счете 1:0, а соперник, наоборот, реализовал все, что создал. Такое бывает…
Конечно, никакого спада у нас нет. Мы так же уверены в себе, как летом и в начале осени. А то, что пропускаем многовато, объясняется перестройкой игровой модели на более атакующую. Карпин просит чаще и активнее идти вперед, тогда как в прошлом году "Ростов" делал ставку на оборону. Но ведь и забиваем мы достаточно. Элдор Шомуродов имеет все шансы выиграть бомбардирскую гонку", — цитирует Глебова "Советский спорт".
Глебов: никакого спада у "Ростова" нет
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