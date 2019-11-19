ЦСКА проявляет интерес к центральному защитнику "Торпедо" Сергею Божину, сообщает "Чемпионат".
Переход может состояться в зимнее трансферное окно. Футболист заинтересован в переходе в "армейский" клуб.
25-летний Божин является воспитанником "Крыльев Советов". В "Торпедо" он перешёл в 2019 году. В нынешнем сезоне Божин принял участие в 23 матчах Футбольной национальной лиги (все — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также получил шесть жёлтых карточек. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2020 года.
ЦСКА интересуется центральным защитником "Торпедо"
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