Главный тренер "Байера" Петер Бос ответил на вопрос о том, по силам ли полузащитнику "Локомотива" Алексею Миранчуку заиграть в "Ювентусе".
"Я — тренер "Байера"! Миранчук сильный игрок, но не мне давать советы "Ювентусу" по трансферной политике.
Хочется ли мне поработать в РПЛ после окончания контракта? На данный момент я тренер "Байера", надеюсь, завтрашняя победа мне позволит подольше держаться на своем посту. Чемпионат России — сильный, здесь построили хорошие стадионы, но мне пока нечего к этому добавить", - цитирует Боса Sport24.ru.
Бос: Миранчук - сильный игрок, но не мне давать советы "Ювентусу" по трансферной политике
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»