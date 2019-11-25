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Бос: Миранчук - сильный игрок, но не мне давать советы "Ювентусу" по трансферной политике

Главный тренер "Байера" Петер Бос ответил на вопрос о том, по силам ли полузащитнику "Локомотива" Алексею Миранчуку заиграть в "Ювентусе".

"Я — тренер "Байера"! Миранчук сильный игрок, но не мне давать советы "Ювентусу" по трансферной политике.

Хочется ли мне поработать в РПЛ после окончания контракта? На данный момент я тренер "Байера", надеюсь, завтрашняя победа мне позволит подольше держаться на своем посту. Чемпионат России — сильный, здесь построили хорошие стадионы, но мне пока нечего к этому добавить", - цитирует Боса Sport24.ru.


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Теги: Бос Миранчук Ал. Локомотив Ювентус Серия А
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