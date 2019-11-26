Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о возможном вылете "Рубина" из Премьер-лиги и оценил игру команды в текущем сезоне.
"Вылетит ли "Рубин" в ФНЛ? Думаю, нет. Когда команда не один год варится в Премьер-лиге, кто-то где-то кого-то может подстраховать. Так у нас это называется. Мне больше верится, что кто-то из новичков лиги вылетит. "Тамбов" тот же. А в конце чемпионата бывают разные странные игры. В общем, я не верю, что «Рубин» вылетит.
На мой взгляд, главная проблема «Рубина» в стратегических шараханьях. Перед сезоном была озвучена ставка на своих воспитанников. А в итоге взяли у "Локомотива" грузин, опытного Денисова, других игроков. Сагитова и Абдуллина отправили в аренду в ФНЛ, а Степанов давно не выходит на поле.
В итоге в "Рубине" собралась какая-то разношерстная публика. Вроде по именам неплохая команда, но на поле какого-то цельного коллектива не видно. По идее, здесь тренерская работа должна быть. В обороне хотя бы мало пропускают, но в атаке ничего не создают. Лично мне игра "Рубина" в этом году вообще не нравится", - цитирует Сафонова ТНВ.
Сафонов: "Рубин" не вылетит в ФНЛ. Кто-то подстрахует, ведь в концовке бывают странные игры
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