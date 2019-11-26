» » Сафонов: "Рубин" не вылетит в ФНЛ. Кто-то подстрахует, ведь в концовке бывают странные игры

Сафонов: "Рубин" не вылетит в ФНЛ. Кто-то подстрахует, ведь в концовке бывают странные игры

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о возможном вылете "Рубина" из Премьер-лиги и оценил игру команды в текущем сезоне.

"Вылетит ли "Рубин" в ФНЛ? Думаю, нет. Когда команда не один год варится в Премьер-лиге, кто-то где-то кого-то может подстраховать. Так у нас это называется. Мне больше верится, что кто-то из новичков лиги вылетит. "Тамбов" тот же. А в конце чемпионата бывают разные странные игры. В общем, я не верю, что «Рубин» вылетит.

На мой взгляд, главная проблема «Рубина» в стратегических шараханьях. Перед сезоном была озвучена ставка на своих воспитанников. А в итоге взяли у "Локомотива" грузин, опытного Денисова, других игроков. Сагитова и Абдуллина отправили в аренду в ФНЛ, а Степанов давно не выходит на поле.

В итоге в "Рубине" собралась какая-то разношерстная публика. Вроде по именам неплохая команда, но на поле какого-то цельного коллектива не видно. По идее, здесь тренерская работа должна быть. В обороне хотя бы мало пропускают, но в атаке ничего не создают. Лично мне игра "Рубина" в этом году вообще не нравится", - цитирует Сафонова ТНВ.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Сафонов Рубин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Милан" может продать Пентека ради подписания Ибрагимовича
Умер бывший главный тренер сборной Швейцарии Коби Кун
Сафонов: "Рубин" не вылетит в ФНЛ. Кто-то подстрахует, ведь в концовке бывают странные игры
Караваев: "Лиону" есть, кем заменить травмированного Депая
Караваев: возвращение в Европу? Всегда нужно ставить самую высокую планку 2
Ибрагимович станет совладельцем "Хаммарбю"
"Эстерсунд" из-за финансовых проблем не допущен до участия в высшем дивизионе чемпионата Швеции
Бэйли: знали, что у "Локомотива" медленная защита и старались это использовать
Градецки: в первой игре "Локомотив" был другим, он был лучше
"Манчестер Сити" не смог обыграть "Шахтер" 2
"Ювентус" с минимальным счетом обыграл "Атлетико"
"Реал" упустил победу над "ПСЖ", пропустив дважды за две минуты 1
"Тоттенхэм" отыгрался с 0:2 и победил "Олимпиакос" 1
Покер Левандовски помог "Баварии" разгромить "Црвену Звезду" 1
Рыбусь: в этой ЛЧ "Локомотив" смотрелся лучше, но снова не хватило очков
Гилерме: "Локомотиву" не повезло в матче с "Байером"
Семин: после Нового года у "Локомотива" будет другая команда 2
Бос: Миранчуки могли бы усилить "Байер"
Семин: уверен, болельщики "Локомотива" очень разочарованы. Хочу перед ними извиниться 4
Лебедев: 4-е место "Локо" в группе ЛЧ второй год? А ЦСКА проигрывает "Лудогорцу" 6
Главный тренер "Байера": мы заслужили победу над "Локомотивом"
В соперниках наконец не гранд? Так поможем ему! Оценки «Локомотива» за матч с «Байером» 3
Дембеле: "Лион" сможет удачно сыграть в атаке против "Зенита" и без Депая
Сульшер взял на матч с "Астаной" 10 футболистов, не имеющих ни одной игры за главную команду "МЮ"
«Локомотив» попрощался с еврокубками, бесславно уступив «Байеру» 12
"Галатасарай" сыграл вничью с "Брюгге"
"Локомотив" потерпел поражение от "Байера" 49
Назван футболист, причинивший наибольший вред атмосфере своими авиаперелетами. Он играет в "ПСЖ" 3
Генеральный менеджер Virtus.pro перейдет на работу на проекте, связанном с ЧМ-2022 в Катаре
"Манчестер Сити" - "Шахтер": стали известны составы команд
Все новости