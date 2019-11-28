Широков - о словах Дзюбы: он любит сериалы с гладиаторами, это близкая ему тема
Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков прокомментировал слова нападающего Артёма Дзюбы о том, что матч со "Спартаком" для него — война.
Фото: "Чемпионат"
"Спартак" - "Зенит" — это война между клубами на футбольном поле. Была ли это война для меня? Можно обозначать это так, как хотите: принципиальный матч, дерби двух столиц. Условно можно и войной назвать, но на футбольном поле – не более. Дзюба, как мне показалось, имел в виду, что это война на поле, противоборство. Он любит сериалы, где есть гладиаторы, поэтому это близкая ему тема. Я его понял именно так", - цитирует Широкова "Чемпионат"
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