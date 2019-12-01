Мститель Дзюба, бессильный Бакаев и провальные замены Тедеско. Оценки матча "Зенит"-"Спартак"

"ЗЕНИТ"
Михаил Кержаков - 3,5. "Спартак" только трижды попал в створ ворот. Два раза это сделал Бакаев и еще был удар Ларссона. Со всем Кержаков справился. Но когда защитники напрягали вратаря передачами за пределами штрафной, то некоторая нервозность возникала.
Вячеслав Караваев - 3,5. Дуглас Сантос - 3,0. Адаптация бразильца в России давно завершилась, а количество ошибок Сантоса начало расти. Именно с его привоза началась самая опасная атака "Спартака" в первом тайме. Во второй половине красно-белые почему-то сделали акцент на выпады через край Караваева, и зря. Вячеслав в этот вечер был непроходим - 6 отборов, больше всех в матче. Осталось подтянуть подключения в атаку и идеальный крайний готов.
Бранислав Иванович - 4,0. Ярослав Ракицкий - 3,5. Иванович двужильный. Момент, когда в меньшинстве он побежал в контру вместе с Дзюбой, подтверждает. Лишь однажды Бранислав проиграл позицию, когда состоялся опасный удар Понсе. Но тогда Ивановича подвел Ракицкий, уступивший в борьбе с аргентинцем. С Ярославом случился и спорный момент, когда мяч попал в руку.
Вильмар Барриос - 4,0. Магомед Оздоев - 2,0. Оздоев стал автором голевой передачи на Дзюбу. Хотя он быстро схватил желтую карточку на Бакаеве и, казалось, потерял в активности. Но нет - грамотная позиционная работа дала результат. А после перерыва Оздоев все испортил, когда пошел в агрессивный отбор против Ларссона и словил вторую желтую. Игра в меньшинстве устроила непростую жизнь Барриосу, но он справился, закрыв собой опорную зону. 4 отбора - неплохой результат в матче.
Олег Шатов - 3,0. Себастьян Дриусси - 3,0. Аргентинец до перерыва занимался беседой с Мешковым. То руку Жиго заметит, когда мяч попадет в плечо. То начнет требовать пенальти за руку Зобнина, которую сам же к мячу и подтащил. Во втором тайме Дриусси растворился, хотя от него ждали большего разгона при контратаках. А у Шатова не очень получалось даже в позиционных выпадах. Один удар он нанес, когда из пределов штрафной не попал в створ.
? Илья Кутепов отправляет мяч в свои ворота.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 1, 2019
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Сердар Азмун - 2,5. Артем Дзюба - 4,0. Сработали глушилки, отстранили Дзюбу от околофутбольной ситуации, сконцентрировав его исключительно на игре. Дзюба бился за каждый мяч, полностью смяв до перерыва Кутепова. С Жиго справляться стало сложнее, тогда Дзюба переводил мяч вниз. Сделал победный гол в ворота "Спартака" - что может быть лучше для Дзюбы? Азмун встречу провалил, никак не помогая Артему и нисколько не напрягая оборону красно-белых.
Александр Ерохин - 2,5. Алексей Сутормин - 3,0. Леон Мусаев - б/о. Сутормин добавил движения у "Зенита". 2 успешные обводки, 1 удачный отбор. Ерохин тоже больше оборонялся, но свой 100-процентный момент не реализовал.
"СПАРТАК"
Александр Максименко - 3,0. Вроде потащил голевой удар Дзюбы, но под отскок подстроиться не сумел. В остальном, имел работы больше, чем у Кержаков. Верно занимал позицию, ловил мячи. Но в первом тайме иногда заслуживал критики от защитников, когда не своевременно выскакивал с линии ворот.
Роман Зобнин - 4,0. Айртон - 2,5. По итогам первого тайма Зобнин был лучшим футболистом в составе "Спартака". Показывал Кутепову, как надо побеждать Дзюбу, выпрыгивая в воздухе выше нападающего "Зенита". Плюс на счету Зобнина самая острая спартаковская передача до перерыва. Продолжил надежно закрывать бровку и после. А с зоны Айртона постоянно летели в штрафную опасные передачи. Может, не сам бразилец не успевал накрывать, но в обороне он был слишком пассивен.
Самуэль Жиго - 3,5. Георгий Джикия - 3,0. Илья Кутепов - 2,0. Кутепов проиграл все, что только можно, Дзюбе. Каждая встреча нападающего "Зенита" с защитником "Спартака" заканчивалась чистой победой первого. Апелляция Кутепова по поводу забитого гола была выжата из пальца - Дзюба даже убирал руки, а защитник "Спартака" все равно завалился на газон, и еще колени расставил так, что от них мяч залетел в ворота. Джикия играл часто неловко, теряя позиции в простых ситуациях. Лучшим в тройке был Жиго, который и "дома" выносил, и атаки разгонял.
Алекс Крал - 3,5. Наиль Умяров - 3,0. Почему так мало спартаковцы играют через Крала? Чех всегда занимал свободную позицию и просил передачу. А когда "Спартак" терял мяч, то именно Крал первым бросался в отбор. У Умярова, конечно, тоже было много движения. Но часто Наиль перебарщивал с остротой, выдавая пас в никуда.
Зелимхан Бакаев - 2,0. В первом тайме Бакаев постоянно включал режим позднего Промеса, не работавший еще в прошлой игре против "Урала". Слишком затягивал с передачами, шел в изначально безнадежный дриблинг, лупил по воротам, не замечая партнеров. Когда ушел на фланг, то совсем перестал зажигать. 1 успешная обводка для главного дриблера команды - это плохо.
Джордан Ларссон - 3,0. Эсекьель Понсе - 3,5. Один момент швед загубил, с хорошей позиции в створ не попал. Много двигался, только без особой пользы. Ожидать подачу с фланга - это не для Ларссона. У Понсе был шикарный удар, который приняла штанга. Аргентинец хорошо работал корпусом, но одного против Ивановича и Ракицкого не хватило.
Лоренсо Мельгарехо - 3,0. Андре Шюррле - 1,0. Жано Ананидзе - 1,0. Кромешная катастрофа - это замены Доменико Тедеско. Особенно 2 последние. Да и к Мельгарехо есть претензии. 2 убойных момента он сотворил, но затем щелкнул тумблер и парагваец решил, что должен обыгрывать сам, но ни разу не прошел Караваева. Шюррле - чемпион мира, но только по потерям, ошибкам, обрезам. Убегал на фланг Мельгарехо, где не помогал, а мешал парагвайцу. Поправившийся Жано решил выяснить отношения с Лоренсо прямо на поле. Повторения драки из матча с "Блэкберном" не случилось.