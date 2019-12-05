30 лет назад в СССР появился первый легионер. Почему он не стал сенсацией

Случись это несколькими годами позже, - возможно, был бы куда больший резонанс. А так — переход болгарина Теньо Минчева в куйбышевские «Крылья Советов» - и обставлен был по-советски, и освещался в духе тех времен. То есть почти никак. Причины? Их было много. Давайте посчитаем.
1. Советские СМИ
Понятия пиар в конце 80-х на просторах шестой части суши еще не существовало в принципе, и установки на раскручивание сенсационных информационных поводов тоже не было.
О предстоящем переходе сообщили местные СМИ Куйбышевской области (которых было-то — раз-два и обчелся, три газеты и телевидение) и профильная спортивная газета «Советский спорт». По истечении года (то есть как раз 30 лет назад, в ноябре-декабре 1989-го) у Минчева взяли одно-два интервью, и про него забыли. За следующие три десятка лет о Теньо вспомнили раза три в федеральных СМИ и раз пять — в самарских.
2. Отсутствие агентов
Не секрет, что подавляющее большинство «сенсационных» новостей сейчас создаются с подачи агентов, которые таким образом накручивают интерес к персонам своих подопечных и их потенциальную стоимость.
В социалистических государствах (что в СССР, что в Болгарии) агентов не было как класса. Да в случае с переходом Минчева в них не было и нужды. За возрастным футболистом никто не «охотился», взвинчивать цену никто не собирался. Самой купли-продажи как таковой тоже не было.
Переход был обставлен в русле дружественных советско-болгарских отношений. И это, кстати, третья причина.
3. «Курица — не птица, Болгария — не заграница»
Из всех иностранных государств Болгария в позднесоветские времена считалась самой близкой к СССР. Ходили поговорки «Болгария — 16-я советская республика», «Курица - не птица, Болгария — не заграница». Отношение к болгарам в СССР было примерно таким же, как сейчас в России к белорусам: вроде бы формально и иностранцы, но - «свои».
Собственно, в закрытом для иностранцев Куйбышеве (в городе было много оборонных предприятий) именно болгары были практически единственным и довольно частым исключением. Побратимство Самары (Куйбышева) и болгарской Стара-Загоры уходило корнями еще в 19-й век и активно поддерживалось в советские времена. Делегации из Куйбышева в Стара-Загору и наоборот курсировали весьма регулярно, в том числе и по спортивной линии. «Крылья Советов» частенько бывали на сборах в Болгарии, а старозагорский клуб «Берое» - в Куйбышеве.
В результате именно таких поездок и реализовалась идея пригласить в «Крылья» капитана «Берое» Теньо Минчева. Председатель Куйбышевского горисполкома Владимир Заворин, уже знакомый с Минчевым по прежним взаимным визитам, в одну из очередных поездок в Болгарию предложил футболисту поиграть в «Крыльях». Тот отреагировал положительно: «Почему бы и нет?»
4. «Социалистическое» воспитание
Не располагала к сенсациям и сама фигура Теньо Минчева, во многих аспектах. Он был опытным, добротным, мастеровитым футболистом, привлекался в сборную, становился чемпионом Болгарии. Но не был «звездой» - ни по достижениям, ни по характеру.
В «Крыльях», лидировавших в 1989-м во второй советской лиге, 35-летний Минчев игрой не выделялся. Ни в коем случае ее не портил, но и не казался на голову сильнее одноклубников. Да и играл не постоянно, регулярно выбывая из-за травм.
Впрочем, у него еще и позиция такая была — переднего центрального защитника (тогда практиковалась схема с «либеро», двумя крайними защитниками и «стоппером»), на ней много черновой работы и мало яркости.
И характер у Минчева был и остался типично «социалистический» - когда приносимая «польза обществу» важнее, как сейчас сказали бы, «личного бренда». Заработал он за год в Куйбышеве не слишком-то много — его зарплата была 1100 рублей, но из них 600 уходило болгарской фирме-посреднику и только 500 предназначалось самому футболисту (возможно, схема на самом деле была чуть сложнее, но озвучивалась вот такая). Жил он на базе, на лето к нему приезжала семья — вот и весь «райдер».
Чтобы в конце сезона купить вазовскую «девятку» за 10 500, зарплаты всего года не хватило — пришлось добавлять из премиальных. Да и тот факт, что ближе к пенсии он занял скромную должность школьного преподавателя физкультуры, тоже характеризует Минчева как человека социалистической формации — без коммерческой «жилки», без желания «идти по головам» ради своей выгоды. Просто порядочный человек и хороший футболист. Такие если и становятся героями сюжетов в СМИ, то крайне редко.
5. Яркий сезон «Крыльев»
Хотя «Крылья» играли в том году во второй лиге, довольно шумных информационных поводов хватало. За право сыграть в переходном турнире шла жесткая заруба между «Крыльями Советов», саратовским «Соколом» и рязанским «Торпедо».
В Рязани «Крылья» в решающей стадии турнира выиграли благодаря голу с пенальти, разъяренные местные болельщики разбили гостевой автобус, а команда победителей под прикрытием была вывезена на какой-то полустанок, где ради них специально остановили поезд.
От «Сокола» за 10 туров до конца «Крылья» отставали на очко, но на финише выдали 10 побед подряд, а саратовцы на этом отрезке неожиданно уступили скромному столичному СК ЭШВСМ (команда спортшколы, говорят, была невероятно мотивирована).
Но в переходной «пульке» при «своеобразном» судействе «Крылья» проиграли дома (а затем и в гостях) «Текстильщику» из Тирасполя. Куйбышевские болельщики после матча табунами носились вокруг стадиона, чтобы «поговорить» с судейской бригадой, которую как-то тайно сумели вывезти в аэропорт. Ходили разговоры, что на тот год была разнарядка по партийной линии: мол, в первую лигу должна была выйти команда из союзной республики, потому у «Крыльев» в противостоянии с Тирасполем шансов не было.
Главное же, чем «пошумели» «Крылья» в 1989-м — это Кубок СССР. В 1/16 финала куйбышевцы (напомним, игравшие во второй лиге) разгромили в огромной чаше ленинградского стадиона имени Кирова (теперь на этом месте «Арена Санкт-Петербург») местный «Зенит» - 5:2! Причем в том матче команда высшей лиги играла основным составом. Это на ответку в Куйбышев они приехали полурезервом, и «Крылья» влепили ленинградцам еще одну оплеуху — 4:0!
А в 1/8 финала был «Шахтер» из Донецка с репутацией самой «кубковой» команды советского футбола. В Донецке команды сыграли 0:0. А на стадионе «Металлург» «Крылья» забили на 15-й минуте и потом 75 минут просто встали всей командой сзади и отбивали мячи вперед. И дотянули до победы!
Если бы в эти минуты славы Теньо Минчев себя как-то знаково проявил — возможно, он и стал бы медийной фигурой хотя бы на какое-то время. Или если бы принял предложение поиграть в следующем году в Ленинграде. Но, повторимся, позиция у него была не располагающая к яркости, играл он не всегда, а от предложения еще годик поиграть в СССР, пусть и в высшей лиге, отказался, решив больше не находиться вдали от семьи и родины.
6. 0:11 в конце сезона
«Торжественных проводов» первому легионеру никто устраивать не стал. Традиции организовывать какие-то встречи со СМИ и с болельщиками по завершении сезона тогда в принципе практически не существовало. Да и самый финиш сезона оказался таким позорным, что лучшим выходом было просто всем разбежаться в отпуск по-тихому.
А завершался сезон чемпионатом РСФСР, в котором принимали участие лучшие команды второй лиги. Проходил он в 1989 году в Майкопе, там как раз Минчев забил один из мячей, но говорили по его завершении совсем не об этом. В последнем туре брянскому «Динамо», чтобы обойти новороссийский «Цемент» и стать чемпионом, надо было выигрывать у «Крыльев» с разницей в 10 мячей. Матч завершился со счетом 11:0 в пользу «Динамо»!
Сложно сказать, чем можно было мотивировать соперника на такой счет в таком турнире или как можно проиграть с таким счетом «по-честному». Что там произошло, никто разбираться так и не стал, поскольку особого внимания к чемпионату РСФСР не было ни у болельщиков, ни у СМИ, ни у руководства футболом, ни у самих клубов. Теньо Минчев, в том матче игравший и заменившийся, недоумевал в интервью не столько по поводу результата, сколько по поводу самого чемпионата РСФСР: «Кому вообще нужен такой турнир, зачем его проводят? Деньги лишние, что ли?»
Вот все эти факторы и способствовали тому, что громкое и даже сенсационное по свой сути событие — первый легионер в советском футболе — сенсацией так и не стало. Этот «юбилейный» материал к 30-летию тех событий, надеемся, поможет о них хотя бы не забыть. И еще это — дань уважения хорошему человеку и футболисту Теньо Минчеву, которому в этом году исполнилось 65 лет. С юбилеями, Теньо!
Фото: kc-camapa.ru
30 лет назад в СССР появился первый легионер. Почему он не стал сенсацией
Существуют словесные штампы «он родился не в свое время», «опередил свое время» и т. п. История прихода первого иностранного игрока в советский футбол — примерно из этой серии.
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