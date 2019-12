"Фанат - не преступник!" Фанаты "Зенита", "Динамо", "Арсенала" и "Локо" ушли с трибун

View this post on Instagram

Нами принято решение покинуть трибуну на 40-й минуте. Тем самым мы хотим привлечь общее внимание ко всем известным проблемам, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на ЧМ или ЧЕ, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе как преступник, и подтверждение тому можно встретить на любом матче, в любом городе России. Мы хотим выразить нашу фанатскую солидарность всем, кого коснулась данная проблема! В первом тайме мы не отказываемся от визуальной и звуковой поддержки! Более того, мы призываем вас всех выложиться по максимуму! Наше имя - Зенит! Приходим все, в обязательном порядке!