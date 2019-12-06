"Фанат - не преступник!" Фанаты "Зенита", "Динамо", "Арсенала" и "Локо" ушли с трибун

Единение активных болельщиков команд разных статусов и из разных городов - главное событие тура, а может и всего чемпионата.

Фото: Ландскрона

Вираж, как и обещал, ушел после 40-й минуты. Очень красиво ушел. Громко крикнули «Мы «Зенит» и нам это нравится», а потом стали опустошать трибуну.



Напоследок затянули: «Футбол для фанатов...» pic.twitter.com/dRUUKkc02Z — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 6, 2019

Солидарность фанатов-антАгонистов. Возможно, самое крутое, что было в первой части сезона. Динамовцы тоже уходят. Синхронно. pic.twitter.com/aMLvWC2F5A — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) December 6, 2019

В принципе все кто ушел на 40 минуте ничего не потеряют, как считаете?) — Fcdin.com (@fcdincom) December 6, 2019

На секторе «Динамо» кто-то остался. Хотя большинство покинуло сектор. pic.twitter.com/ez9T7YGfx0 — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 6, 2019

Ахаха, полиция не выпускает со стадиона фанатов, уходящих в знак протеста против произвола полиции pic.twitter.com/W1bfTIBva9 — Fcdin.com (@fcdincom) December 6, 2019

Отдельный респект игрокам Локомотива, которые поддержали бойкот фанатов и ушли с поля после перерыва ? — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) December 6, 2019