"Фанат - не преступник!" Фанаты "Зенита", "Динамо", "Арсенала" и "Локо" ушли с трибун

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Нами принято решение покинуть трибуну на 40-й минуте. Тем самым мы хотим привлечь общее внимание ко всем известным проблемам, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на ЧМ или ЧЕ, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе как преступник, и подтверждение тому можно встретить на любом матче, в любом городе России. Мы хотим выразить нашу фанатскую солидарность всем, кого коснулась данная проблема! В первом тайме мы не отказываемся от визуальной и звуковой поддержки! Более того, мы призываем вас всех выложиться по максимуму! Наше имя - Зенит! Приходим все, в обязательном порядке!
Фанаты сине-бело-голубых почти весь первый тайм гнали команду вперёд, а когда игра была сделана, погрузили громадную "Газпром-Арену" в тишину.
Вираж, как и обещал, ушел после 40-й минуты. Очень красиво ушел. Громко крикнули «Мы «Зенит» и нам это нравится», а потом стали опустошать трибуну.— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 6, 2019
Напоследок затянули: «Футбол для фанатов...» pic.twitter.com/dRUUKkc02Z
Посыл лаконичен и ясен.
Солидарность фанатов-антАгонистов. Возможно, самое крутое, что было в первой части сезона. Динамовцы тоже уходят. Синхронно. pic.twitter.com/aMLvWC2F5A— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) December 6, 2019
Динамовцы тоже в большинстве своём покинули гостевой сектор, благо смотреть им было уже не на что.
В принципе все кто ушел на 40 минуте ничего не потеряют, как считаете?)— Fcdin.com (@fcdincom) December 6, 2019
На секторе «Динамо» кто-то остался. Хотя большинство покинуло сектор. pic.twitter.com/ez9T7YGfx0— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 6, 2019
Однако на выходе москвичи прочувствовали всю иронию судьбы.
Ахаха, полиция не выпускает со стадиона фанатов, уходящих в знак протеста против произвола полиции pic.twitter.com/W1bfTIBva9— Fcdin.com (@fcdincom) December 6, 2019
Фанаты участников параллельного матча между тульским "Арсеналом" и "Локомотивом" также не остались в стороне. Как пишет ИА "Тульские новости", помимо сектора "Север" трибуны покинули активные фанаты "Могучего востока".
Большая часть фанатов "Локомотива" тоже покинула гостевой сектор, хотя некоторые остались и увидели голы неповторимого Луценко.
Правда, за них всё компенсировали игроки
Отдельный респект игрокам Локомотива, которые поддержали бойкот фанатов и ушли с поля после перерыва ?— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) December 6, 2019
Таким образом, если информация Sport24 верна, только из московских фанатов только активные болельщики ЦСКА будут поддерживать свою команду с трибун до конца встречи, хотя ранее группировка Люди в Чёрном выразила возмущение задержаниями фанатов "Спартака" в Петербурге.
Фото: Ландскрона, mk.tula.ru, vk.com/unitedsouth_ru