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"Фанат - не преступник!" Фанаты "Зенита", "Динамо", "Арсенала" и "Локо" ушли с трибун

Единение активных болельщиков команд разных статусов и из разных городов - главное событие тура, а может и всего чемпионата.
Фото: Ландскрона
Главной интригой была реакция фанатов "Зенита" на заявление вражеской "Фратрии" с призывом ко всем болельщикам уходить с игр на 30-й минуте. "Ландскрона" идею поддержала, лишь изменив минуту ухода.

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Нами принято решение покинуть трибуну на 40-й минуте. Тем самым мы хотим привлечь общее внимание ко всем известным проблемам, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на ЧМ или ЧЕ, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе как преступник, и подтверждение тому можно встретить на любом матче, в любом городе России. Мы хотим выразить нашу фанатскую солидарность всем, кого коснулась данная проблема! В первом тайме мы не отказываемся от визуальной и звуковой поддержки! Более того, мы призываем вас всех выложиться по максимуму! Наше имя - Зенит! Приходим все, в обязательном порядке!

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Фанаты сине-бело-голубых почти весь первый тайм гнали команду вперёд, а когда игра была сделана, погрузили громадную "Газпром-Арену" в тишину.

Посыл лаконичен и ясен.

Динамовцы тоже в большинстве своём покинули гостевой сектор, благо смотреть им было уже не на что.


Однако на выходе москвичи прочувствовали всю иронию судьбы.

Фанаты участников параллельного матча между тульским "Арсеналом" и "Локомотивом" также не остались в стороне. Как пишет ИА "Тульские новости", помимо сектора "Север" трибуны покинули активные фанаты "Могучего востока".

"Фанат - не преступник!" Фанаты "Зенита", "Динамо", "Арсенала" и "Локо" ушли с трибун

Большая часть фанатов "Локомотива" тоже покинула гостевой сектор, хотя некоторые остались и увидели голы неповторимого Луценко.



Правда, за них всё компенсировали игроки

Таким образом, если информация Sport24 верна, только из московских фанатов только активные болельщики ЦСКА будут поддерживать свою команду с трибун до конца встречи, хотя ранее группировка Люди в Чёрном выразила возмущение задержаниями фанатов "Спартака" в Петербурге.

Фото: Ландскрона, mk.tula.ru, vk.com/unitedsouth_ru


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Теги: Зенит Динамо Арсенал Тула Локомотив
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