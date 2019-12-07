Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) перед началом зимней паузы стоит считать хорошим результатом.
"Мы набрали 25 очков - это очень хорошо, последние две победы одержали на выезде. Сегодня была очень тяжелая игра - забили довольно-таки быстрый гол, а потом отдали инициативу сопернику, но полностью контролировали ход матча. Спасибо болельщикам, которые сюда приехали поддержать нас, их было слышно; поздравляю их с тем, что команда уходит на перерыв достойно, на хорошем месте. Пока не будем ничего говорить [о целях "Уфы" на сезон], сейчас надо пережить победу, порадоваться - потом уже будем говорить обо всем".
"У нас все хорошо, у нас достойный бюджет для того, чтобы хорошо работать и показывать хороший результат. Работа [по продлению контрактов с игроками, чьи соглашения истекают] ведется - мы и летом переговорили, и осенью", - цитирует Газизова ТАСС.
Газизов: "Уфа" уходит на перерыв достойно, на хорошем месте
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