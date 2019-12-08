Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился мнением о работе Александра Егорова на посту главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.
"Моя позиция по Егорову уже всем известна. Она не изменилась. Есть новый глава судейского корпуса, мы с ним встречались. Он заверил, что впереди большая работа. Возможно, уход Егорова позволил бы быстрее провести необходимые реформы. Но решать не нам, а главе РФС", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Шалимов: возможно, уход Егорова позволил бы быстрее провести реформы
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