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Норманн: "Ростов" был сильнее и умнее "Спартака"

Полузащитник "Ростова» Матиас Норманн прокомментировал победу над "Спартаком" (4:1).

"Фантастическая победа для нас. Мы были сильнее, умнее. Имели лучшую тактику, чем соперник. Оставались компактными в защите, хорошо выбегали в контратаки. Наша команда хорошо поработала, мы были лучшей командой сегодня.

Слухи о моём уходе АПЛ? Сейчас у меня месяц отдыха, я люблю "Ростов". Это всё, что я могу сейчас сказать. Уход фанатов? Небольшая часть осталась. Гораздо более приятно играть при фанатах, которые гонят команды вперёд. Моё мнение, что уход фанатов был небольшой ошибкой", - цитирует Норманна "Чемпионат""


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Теги: Норманн Ростов Спартак
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