Полузащитник "Ростова» Матиас Норманн прокомментировал победу над "Спартаком" (4:1).
"Фантастическая победа для нас. Мы были сильнее, умнее. Имели лучшую тактику, чем соперник. Оставались компактными в защите, хорошо выбегали в контратаки. Наша команда хорошо поработала, мы были лучшей командой сегодня.
Слухи о моём уходе АПЛ? Сейчас у меня месяц отдыха, я люблю "Ростов". Это всё, что я могу сейчас сказать. Уход фанатов? Небольшая часть осталась. Гораздо более приятно играть при фанатах, которые гонят команды вперёд. Моё мнение, что уход фанатов был небольшой ошибкой", - цитирует Норманна "Чемпионат""
Норманн: "Ростов" был сильнее и умнее "Спартака"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»